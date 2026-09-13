Тихомир Атанасов, "Трети март": Гласувах за стабилност, предвидимост и ясна програма
Днешният ми вот е крачка към промяната, от която страната ни се нуждае, заяви лидерът на коалицията
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Днешният ми вот е крачка към промяната, от която страната ни се нуждае, заяви лидерът на коалицията
Културата не е разход, тя е инвестиция в националната сигурност
Нашата цел е да бъдем гласът на хората, които искат промяна, но не се припознават в традиционните партии, казва лидерът Тихомир Атанасов
Нова партия има голям шанс да влезе в парламента. Това сочи анкета на „Стандарт“, в която се включиха над 15 000 българи.Според нея „Прогресивна Бълга...
Коалицията е за връщане на българския лев като криптовалута
Съхраняването на християнските ценности и живата връзка с родния край са в основата на силното общество
Рестарт на проектите за ключова инфраструктура, която да изведе Силистра от транспортната изолация
Заедно можем да върнем достойнството и духа на Ямбол, заяви КП "Трети март"
Нашата кауза е възстановяване на държавността, каза лидерът Тихомир Атанасов
Нова партия може да влезе в парламента и да се превърне в голямата изненада на изборите. Това сочи анкета на „Стандарт“, в която се включиха над 10 00...
Ние сме общност от свободни българи, решени да защитят суверенитета, традициите и бъдещето на децата ни, заявяват от коалицията
Тихомир Атанасов постави акцент върху нуждата от национално обединение
3 март е символ на възкресението на българската държавност
Горещи въпроси за рафинерията постави лидерът на коалицията Тихомир Атанасов
Верният път да вървим напред е единението. Съдбата Българска е Единение, каза президентът
Аз съм горд, че съм роден в град Плевен - град-герой, който лежи върху кръвта на герои, написа Трифонов
Пампорово, Боровец и Банско отбелязаха 148 години от Освобождението на България
Да пазим свободата и корените си, призова депутатът
Служебният премиер подчертава, че също така свободата е и действие
Днес България празнува достойнството си