Вяра, корени и единство: Иван Колев, "Трети март", даде курбан на Великден

В деня на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово, водачът на листата на КП „Трети март“ за Ямбол Иван Колев спази дългогодишната традиция и организира празничен курбан за здраве и благоденствие. Събитието събра десетки жители, приятели и съмишленици, които споделиха общата трапеза и се помолиха за мирна и успешна година.

Обединение около българските традиции

За Иван Колев изборът да бъде точно тук на Великден не е случаен. Той вярва, че съхраняването на християнските ценности и живата връзка с родния край са в основата на силното общество.

"Няма по-подходящо време от Възкресение, за да си пожелаем пречистване и ново начало. Тук, сред хората, които ме познават от дете, се зареждам с истинска енергия," сподели той пред своите съселяни.

Празничният водосвет бе уважен от ключови фигури на партията, което подчерта силния екип и подкрепата за региона: ​Тихомир Атанасов – Председател на партията, който пристигна специално, за да поздрави местните жители, както и ​Димитрина Торлозова – Областен координатор за Ямбол.

Кандидати за народни представители и членове на местната структура

След като местният свещеник освети курбана, денят премина в непринудени разговори. Основната тема бе бъдещето на региона и нуждата от държавност, която се грижи за малките населени места и обикновения човек.

Събитието завърши с вяра и обща амбиция: че със смирение и общи усилия, Ямболският регион може и ще постигне по-добро бъдеще!

​Честито Възкресение Христово!



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com