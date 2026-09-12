Всичко за Иван Колев

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"Славия" остана без треньор

"Славия" остана без треньор

Иван Колев подаде оставка начело на "Славия". Това стана по-малко от 24 часа след третата поредна загуба на "белите" - този път с 0:2 от "Левски". Ос...

30 ноември | 11:46
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