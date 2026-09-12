Вяра, корени и единство: Иван Колев, "Трети март", даде курбан на Великден
Съхраняването на християнските ценности и живата връзка с родния край са в основата на силното общество
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Съхраняването на християнските ценности и живата връзка с родния край са в основата на силното общество
Заедно можем да върнем достойнството и духа на Ямбол, заяви КП "Трети март"
Ако бъде избран на общото събрание на 08.11.2025 г., Колев ще гарантира богат спортен календар от национални и международни състезания, както и солиде...
Иван Колев поема железничарите
Иван Колев поема Персиджа Джакарта
Така са го наричали още съвременниците му не само заради преклонната възраст, която доживява, но и за това, че е първият наш офицер, получил най-висок...
Един от най-добрите ни треньори Иван Колев в момента е без работа. "Стандарт" научи обаче, че скоро това може да се промени. Причината е, че на изток...
Бившият треньор на "Славия" Иван Колев благодари на агитката за подкрепата и доверието, което му оказаха. Както е известно феновете на "белите" пуснах...
Феновете на "Славия" изразиха своята подкрепа към напусналия тази сутрин треньор на "белите" Иван Колев. Привържениците пуснаха открита декларация до...
Иван Колев подаде оставка начело на "Славия". Това стана по-малко от 24 часа след третата поредна загуба на "белите" - този път с 0:2 от "Левски". Ос...
Треньорът на "Славия" Иван Колев е харесал десния защитник Емил Мартинов. Футболистът, който е юноша на "белите", може да рита като дефанзивен халф и...
„Победихме заради упоритостта на играчите, които следваха поставените задачи". Това заяви старши треньорът на "Славия" Иван Колев за победата над "Лок...
Защо ни е лагер в чужбина, ще ходим в Банско, там е все едно сме извън България, толкова е хубаво, изцепи се пред "Стандарт" треньорът на "Славия" Ива...
Феновете на "Славия" ще трябва още да пострадат, каза Иван Колев Новият треньор на "Славия" Иван Колев има интересна визитка. Бившият селекционер на...
"Славия" лиши "Левски" от един от двамата методисти в школата на "Герена". "Белите" хвърлиха бомбата с избора си, след като никой не слагаше Иван Коле...