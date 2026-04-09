С грижа към хората и вяра в традициите: Великденски жест от Иван Колев в Ямбол

​Днес Ямбол се изпълни с аромат на топъл козунак и усмивки! ​В духа на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово, водачът на листата на КП "Трети Март“ за 31-ви МИР Ямбол Иван Колев се срещна с хората от града на три ключови локации.

​Но това не беше просто среща. Иван реши да сподели част от своя труд и сърце, като подари на стотици ямболци козунаци, приготвени в неговата лична пекарна, съобщиха от коалицията. Ето какво още обяви КП "Трети март":

​Защо това е важно за нас?

​В КП „Трети Март“ вярваме, че политиката не е само думи, а действия и близост до хората. За Иван Колев пекарната е символ на честния труд, а споделянето на хляба – най-висшата българска и християнска ценност.

​Традиция: Пазим българското и го предаваме нататък.

​Семейство: Празниците са време да бъдем заедно и да се подкрепяме.

​Родолюбие: Силната общност се гради с жестове на внимание и грижа за ближния.

​„За мен Великден е символ на надеждата и новото начало. Исках да внеса малко топлина в домовете на моите съграждани и да им пожелая здраве и благоденствие. Хлябът ни обединява!“ – сподели Иван Колев по време на срещите.

​Благодарим на всички, които се спряха да си поговорим, да споделят проблемите и радостите си. Заедно можем да върнем достойнството и духа на нашия Ямбол!

