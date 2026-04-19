Тихомир Атанасов, "Трети март": Гласувах за стабилност, предвидимост и ясна програма

Гласувах за това хората да живеят спокойно, с усещане за сигурност и перспектива. За държава, която стои стабилно на краката си и защитава своите интереси. Това заяви лидерът на коалиция "Трети Март", гласувайки на парламентарните избори днес.

Гласувах с ясното съзнание, че България не може да си позволи повече да губи време в безцелни политически експерименти. Изборът ми е за стабилност, предвидимост и ясна програма, която защитава националния ни суверенитет, гарантира енергийната сигурност и подкрепя българското производство, каза Атанасов.

Като председател на коалиция вярвам, че държавността се възстановява с конкретни решения, последователни действия и ясна посока - решения, които се вземат тук, в България, в интерес на българските граждани. Убеден съм, че днешният ми избор е крачка към промяната, от която страната ни се нуждае, категоричен бе Тихомир Атанасов.

