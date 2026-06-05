Любимият на Лили Иванова живее като крез

Личният асистент на примата на българската естрада Лили Иванова – Николай Недеков – се радва на живот, за който мнозина могат само да мечтаят.

От години в музикалните среди се говори, че певицата е изключително внимателна с финансите си и не обича да харчи излишни пари, особено когато става дума за служители и хонорари. За един човек обаче това правило категорично не важи. Това е мъжът, който управлява живота ѝ от сутрин до вечер.

Според близки до изпълнителката, която за втори път покори парижката зала „Олимпия“, именно Николай Недеков е човекът, без когото ежедневието ѝ не би могло да функционира нормално. Вече повече от десетилетие той е до нея буквално денонощно и се грижи не само за професионалните ѝ ангажименти, но и за цялото ѝ ежедневие.

Хора от екипа на певицата разказват, че ролята му отдавна е надхвърлила тази на обикновен асистент. Недеков организира графика на звездата до последния детайл. Той следи за часовете на репетиции, участия, интервюта, медицински прегледи и процедури, урежда пътуванията, контактува с организатори, музиканти и продуценти и координира целия екип около Лили Иванова. Контролира комуникацията ѝ с външния свят.

Освен това се грижи за домакинството, пазаруването, храната, лекарствата и всички нейни ежедневни нужди.

„Ники знае всичко за Лили – кога трябва да яде, какво може да яде, кога трябва да почива, какви витамини приема и какви процедури има. Той буквално движи живота ѝ“, разказват хора от обкръжението на примата.

По думите им тя му има пълно доверие и рядко взема решения, без да чуе неговото мнение.

Самата Лили Иванова никога не е крила колко важен е той за нея. След концерта си в легендарната зала „Олимпия“ певицата отправи специални думи на благодарност към своя асистент, които силно впечатлиха почитателите ѝ.

„Скъпи Ники Недеков, благодаря ти за перфектната организация на концерта ми в зала „Олимпия“, Париж, за уважението, отношението и всеотдайността ти към мен и нашия екип през изминалите 12 години! Здраве, щастие и още много, много успехи!“, написа звездата.

Хора от музикалните среди твърдят, че заради огромната му отдаденост Лили Иванова му плаща повече от щедро. Според слуховете заплатата на Недеков е „безбожно висока“ за българските стандарти и многократно надвишава възнагражденията на останалите хора в екипа ѝ.

Причината била, че Лили разчита на него за абсолютно всичко и отлично съзнава колко зависима е от него, както и колко трудно би намерила друг толкова коректен човек, на когото да има подобно доверие.

Според хора от обкръжението на певицата Недеков почти няма личен живот. Телефонът му звъни непрекъснато. Той е на разположение 24 часа в денонощието и буквално живее според графика на Лили.

„Почивните дни за него са истинска рядкост, а работата му често продължава до късно през нощта“, разказват запознати.

Въпреки непрестанната ангажираност обаче личният асистент на звездата се радва на повече от комфортен живот.

Недеков живее в столичния квартал „Банишора“, в близост до Тролейното депо. Макар жилището му да се намира в панелен блок, хора, посещавали дома му, разказват, че апартаментът е обзаведен с изключителен лукс.

Скъпи мебели, дизайнерски интериор, модерна техника и внимателно подбрани детайли превръщат жилището в истински бутиков дом. Ники си пада по маркови дрехи, скъпи ресторанти и висок стандарт на живот.

„Работи много, но и печели много“, коментират хора от музикалните среди.

„Ако Ники го няма дори за ден, настъпва пълен хаос“, твърдят хора от екипа на Лили Иванова. Именно затова тя не жали средства за човека, който вече повече от 12 години стои неотлъчно до нея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com