Лили Иванова взе най-важното решение!

Голямата Лили Иванова изненада наскоро публиката с последната си песен „Счупено сърце“. Тя е по текст на Мартин Карбовски и примата мигновено го харесала. След това поръчала музика на Оги Енев.

Тандемът Оги Енев – Мартин Карбовски е създал редица песни в репертоара на примата като „Този свят е жена“ и „Ако спра да обичам“. След като мелодията станала готова, Ангел Дюлгеров направил страхотен аранжимент.

А кое е любимото нейно изпълнение от целия ѝ репертоар и с коя своя песен тя асоциира живота си най-много? Винаги е казвала, че любимата ѝ песен е най-новата ѝ. При Лили всяко ново нещо я зарежда. В репертоара ѝ през годините има няколко песни с почти автобиографичен текст – например „На сцената“ и „Присъда“. За мен лично „Присъда“ по текст на Александър Петров е най-точно текстът, който описва живота ѝ – „…Човекът само кръста си пренася, какъвто му е даден от съдбата… Ще ме осъдите, надявам се, накрая, денят ще бъде слънчев и чудесен. За нищо няма да се оправдая! Последната ми дума ще е песен“.

Наистина ние често съдим своите идоли и не им отдаваме заслуженото, докато са сред нас. Лили е може би най-обичаната и най-охулваната личност в държавата. Убеден съм, че един ден, когато я няма сред нас, много хора ще ронят крокодилски сълзи какъв творец сме загубили. По-добре да ценим хората на изкуството още докато са сред нас и ни даряват любовта и енергията си от сцената“, споделя Николай Недеков пред „Супер Магазин“.

На 24 май предстои завръщането ѝ в зала „Олимпия“ в Париж 17 години по-късно. Личният ѝ асистент споделя, че подготвят този концерт от юни миналата година. И разкрива, че да се предостави такава дата е истинско щастие за нас като българи. Заслугата е и на г-н Жерар Понт – директор на фестивала „Франкофоли“ за целия свят, с чиято помощ се случва спектакълът. Към екипа им се присъединила и г-жа Христина Камбитова – директор на българското издание на „Франкофоли“, за което ѝ благодари горещо. Репертоарът, който Лили ще представи пред френската публика, все още се уточнява.

Самата тя се подготвя еднакво и за големи, и за малки изяви. Много важен е сънят за гласа на един певец. Иначе тя няма много специални ритуали. „Казвала е, че трябва да е гладна на сцената. Много често, когато има частни участия, питат ни за кетъринг в гримьорната и когато отговорим „само вода“, хората се притесняват и питат: „А храна?“, казва Николай.

Лили има много строг режим на хранене, изработен от самата нея. Не яде сол, захар, тесто, картофи, ориз, тлъсто месо. Ограничава се до здравословни храни – плодове, зеленчуци, риба и чисто месо. Не близва продукти с консерванти, не пие алкохол, газирани напитки и такива с подсладители или захар. Живее доста здравословно и това дава резултати – и на 87 да изглежда в топ форма и да има енергия на момиче.

Примата винаги е много критична към себе си, мисли, че е можела да се справи и по-добре, и се стреми към това на следващия концерт. „Към екипа не бих казал, че е критична. Просто всеки знае какво да направи, така че на нея да ѝ е комфортно на сцената, за да се съсредоточи върху работата си. Защото за нея пеенето е работа. Често чувам: „Какво толкова, излиза и пее“. Нека някой застане и 5 минути да пее пред 15 000 души в „Арена София“ и ще го питаме дали е лесно.“

Тя е пяла при всякакви условия – студени зали, порутени салони, мизерни гримьорни. Пяла е след настинка, като до предния ден са ѝ преливали банки, за да се излекува по-успешно. Лили Иванова е войник. Тя не мрънка, не се оплаква. Ние носим винаги на концерти куфарче с всевъзможни неща, които биха липсвали в гримьорната. В българските гримьорни често няма дори тоалетна хартия. Жалко е, но е така. Та си носим всичко – сапун, кърпички, лампи, разклонители, огледало. Както и духалки през зимата, ако няма отопление. И никога Лили не е казала: „Няма да пея тук!“ или „Тръгвам си, ужасно е!“.

Той опровергава всеобщото мнение, че с нея се работи трудно. Дори казва, че е много лесно – просто трябва да работиш, а не да се главозамайваш. Тя изисква, но знае защо – продуктът ѝ на сцената трябва да е перфектен. Не може да работиш за такъв артист „между другото“. Тя е отдадена на професията си и ти също трябва да бъдеш отдаден.

