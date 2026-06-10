Обрат! Хари и Меган се завръщат в Англия

Принц Хари се надява през следващите седмици да доведе съпругата си Меган Маркъл и децата им обратно в Обединеното кралство. Посещението, планирано за юли, е свързано с популяризирането на игрите "Инвиктъс", които догодина ще се проведат в Бирмингам. Въпреки желанието на Хари за семейно помирение, източници на Page Six са категорични: шанс за среща между него и брат му, принц Уилям, на този етап няма.

Отношенията между братята изглеждат напълно замразени. Според запознати Хари дори не разполага с телефонния номер на Уилям и двамата не са се виждали от погребението на кралица Елизабет II през септември 2022 г. Източници твърдят, че Уилям все още е бесен заради разкритията в мемоарите на Хари "Резервният", където бяха отправени сериозни критики към него и Кейт Мидълтън.

Обтегнатите отношения си проличаха и по време на изминалия уикенд, когато 41-годишният Хари остана извън списъка с гости за сватбата на братовчед си Питър Филипс с Хариет Сперлинг. За разлика от него, на тържеството присъстваха принц Уилям и Кейт, крал Чарлз и Камила, както и принцесите Беатрис и Юджини.

Битката за сигурността и въпросът за децата

Основната пречка пред пътуването на Меган и децата – Арчи и Лилибет – остава неразрешеният спор за сигурността им с британското правителство. Хари отчаяно иска семейството му да се види с крал Чарлз III, тъй като децата почти не познават дядо си. Арчи напусна Острова още като бебе, а Лилибет е идвала в родината на баща си само веднъж – през юни 2022 г.

Херцогът на Съсекс настоява за въоръжена охрана, финансирана от данъкоплатците, като се надява Министерството на вътрешните работи най-накрая да я одобри. Макар по-рано през януари Daily Mail да съобщи, че сигурността му е уредена и решението е „въпрос на формалност“, източници потвърждават, че Хари и адвокатите му все още нямат официално потвърждение.

„Не мога да си представя свят, в който на този етап бих върнал съпругата и децата си във Великобритания“, сподели миналия май Хари пред BBC, след като загуби поредното съдебно дело за държавната си охрана.

Ако Меган все пак придружи съпруга си, това ще бъде първото ѝ посещение в Обединеното кралство от четири години насам. В миналото тя открито говори за расизма и психическия натиск, които е преживяла зад стените на двореца.

Желание за прошка, но без конкретни планове

Засега няма уговорена дата и за среща между Хари и баща му Чарлз. За последно двамата се видяха на чай в Лондон през септември 2025 г.

Въпреки дълбокото разделение, принц Хари публично изрази готовност да загърби миналото, визирайки и здравословното състояние на монарха.

„Имаше толкова много разногласия между мен и част от семейството ми, но вече им простих. Бих искал да се помирим като семейство. Няма смисъл да продължаваме да се борим, животът е ценен“, заяви наскоро Хари, допълвайки, че не знае колко време още му остава на баща му.

Към момента обаче източниците подчертават, че няма твърдо изготвен план за семейно завръщане, а фокусът на Хари остава изцяло върху ангажиментите му около игрите "Инвиктъс".

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