Когато славата убива: общата съдба на Даяна и Каролин Кенеди

Те произхожзаха от различни държави, различни светове и различни династии. И все пак принцеса Даяна и Каролин Бесет-Кенеди споделяха преживяване, което малцина могат да разберат – живот под непрестанния прожектор на общественото любопитство, пише "People".

През 90-те години двете се превърнаха в едни от най-сниманите жени на планетата. Браковете им пораждаха безкрайни спекулации. Стилът им вдъхновяваше милиони подражатели. Всяка тяхна поява се превръщаше в новина.

Когато и двете загинаха трагично млади, светът реагира по удивително сходен начин – планини от цветя, денонощно медийно отразяване и усещането, че е загубено нещо много повече от знаменитост. Но Даяна и Каролин са само една глава от много по-дълга история.

От десетилетия фамилиите Кенеди – често наричани най-близкото нещо до американска кралска династия – и британската кралска фамилия Уиндзор, пленяват света със смесица от блясък, успехи, скандали и разбити сърца.

Джаки Кенеди и кралицата: две жени, две корони

Джаки Кенеди и кралица Елизабет II се превръщат в символ на връзката между двете фамилии. В началото на 60-те години едната е млада първа дама, която помага за изграждането на нова ера на американски оптимизъм. Другата е млада кралица, носеща тежестта на вековна монархическа институция.

„Те се намираха изключително близо до властта и бяха важна част от меката дипломация, но не притежаваха реална политическа власт“, казва писателката Каролайн Халеман, автор на новата книга „Кенеди и Уиндзорите“, която изследва неочакваните пресечни точки между най-известната политическа династия в САЩ и британското кралско семейство.

Въпреки това и двете жени упражняват огромно влияние, съчетавайки майчинството с живота под общественото внимание и превръщайки се в трайни символи на своите държави.

Когато през юни 1961 г. Джаки пристига в Бъкингамския дворец за първата си среща с кралица Елизабет, тя отдавна е запленена от кралските особи. Години по-рано, като млада репортерка, дори успява да се промъкне на прием във Вашингтон, на който присъства тогавашната принцеса Елизабет.

Отношенията между двете постепенно прерастват във взаимно уважение и разбиране. В кралицата Джаки открива човек, който разбира уникалния натиск на публичния живот.

В един от разговорите си Елизабет ѝ дава съвет, който ще се окаже ценен и за двете: да се научи да разпределя внимателно енергията си и да се грижи за себе си, когато е постоянно на обществената сцена.

Даяна и Каролин: жертви на славата

Десетилетия по-късно прожекторите свързват друга двойка жени. Докато Джаки и кралицата успяват да овладеят общественото внимание, Даяна и Каролин плащат висока цена за него.

Даяна е родена в британската аристокрация, преди да се омъжи за принц Чарлз. Каролин изгражда успешна кариера като моден пиар в Ню Йорк, преди да се влюби в Джон Ф. Кенеди-младши.

И двете са подложени на изключително медийно преследване.

„Трудно беше да станеш част от тези семейства. Имаше правила и очаквания както отвътре, така и от външния свят“, обяснява Халеман.

Особено силно Даяна се интересувала от начина, по който Джаки Кенеди успява да балансира между обществения натиск и ролята си на майка. Според авторката принцесата я възприемала като истински модел за подражание.

Силата на стила

Въпреки сложните си отношения с медиите Даяна постепенно се научава да използва общественото внимание в полза на каузите, които защитава. Каролин така и не успява да намери този баланс.

„Тя беше напълно претоварена и никога не откри начин да се справи с това“, казва Халеман.

И все пак и двете се превръщат в нещо повече от известни съпруги – в символи на стила и културните идеали на своето поколение.

„И двете разбираха силата на облеклото като послание“, казва Памела Кио, автор на книгата „Стилът на Джаки“.

При Даяна тази популярност понякога създавала напрежение в брака ѝ.

„Това създаваше проблеми, защото тя определено засенчваше Чарлз. Той го знаеше и не му харесваше“, обяснява Кио.

При Джон Кенеди-младши ситуацията била различна.

„На него му харесваше, когато Каролин привличаше цялото внимание. Това говори много за неговата увереност“, допълва тя.

Краят на една епоха

На 31 август 1997 г. принцеса Даяна загива в автомобилна катастрофа в Париж, докато е преследвана от папараци. Трагедията разтърсва света и силно тревожи Каролин.

„Тя се страхуваше, че същото може да се случи и на нея“, разкрива Халеман.

По-малко от две години по-късно този страх се превръща в реалност. Каролин Бесет-Кенеди, едва на 33 години, и съпругът ѝ Джон Ф. Кенеди-младши, на 38, загиват в самолетна катастрофа.

До лятото на 1999 г. трима от най-разпознаваемите образи на десетилетието вече са си отишли.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com