Елизабет II я няма от 4 години: Невероятните обрати, които разтърсиха кралското семейство
От възкачването на Чарлз III и семейния разрив до неочакваното завръщане на Хари и Меган – британската монархия продължава да пише история
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От възкачването на Чарлз III и семейния разрив до неочакваното завръщане на Хари и Меган – британската монархия продължава да пише история
Американският президент заяви, че двойката е проявила „огромно неуважение“ към крал Чарлз и покойната кралица Елизабет II
Всички обичат Лилибет
Бившият кралски готвач разказва как принц Филип поемал скарата, принцеса Ан се включвала в кухнята, а принц Едуард си поръчвал палачинки
Най-малкият внук на кралица Елизабет II изненада всички с необичайна лятна работа
Принцесата на народа и американската принцеса живяха под безмилостния прожектор на световната слава – и си отидоха твърде рано
Кои уважиха тържеството
Кралица Елизабет II e най-възрастният и най-дълго управлявалият жив монарх в света
Напомня за майка ми, признава американският президент
Американският президент пристигна в дома на монарха след края на срещата на Г-7
Лондон. Президентът Росен Плевнелиев заминава на тридневно посещение във Великобритания. В рамките на визитата той ще се срещне с кралица Елизабет II,...
Лондон. Кралица Елизабет II изненада жителите на Острова като се появи като редовен пътник на жп гарата Кингс Крос в Лондон. Нейно Величество и Дукът...