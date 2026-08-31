Очарова ни от БНТ, ще я гледаме всеки ден в "Преди обед"

"Преди обед“ влиза в новия сезон с ново лице, свежи рубрики и още по-силен фокус върху темите, които вълнуват зрителите, похвалиха се от bTV. Към водещите Яна Донева, Оля Малинова и Петър Дочев се присъединява актрисата Екатерина Лазаревска, която ще бъде част от екипа на предаването всеки делник от 9:30 ч.

Лазаревска е позната като Божана Горнева, детективката от „Мамник“, който стана хит по БНТ, както и д робите си в „Съни бийч“ и „Белези“. Родена е в Скопие, но от 18-годишна живее в София. Владее пет езика и през 2023 г. завършва НАТФИЗ в класа на проф. д-р Атанас Атанасов.

Сред новите лица е и Мария Василева – юрист по образование и астролог по призвание. Тя има 15 години професионален опит в астрологията и е живяла и учила на различни места по света.

От 7 септември в рубриката „Под щастлива звезда“ Василева ще разказва как движението на планетите може да влияе върху ежедневието, настроението и решенията ни. Зрителите ще могат да научават какво им подготвят звездите и как да използват астрологичните влияния в своя полза, включително в периоди на ретрограден Меркурий.

Здравето също заема важно място в новия сезон. Още от 31 август стартира рубриката „Здрави“, в която д-р Теа Александрова ще говори за профилактиката и грижата за здравето.

Педиатър в спешно детско отделение и амбулаторна клиника, тя е позната в Instagram като mamadoc.bg. За д-р Александрова присъединяването към екипа идва в специален момент – тя очаква първото си дете.

„Преди обед“ излиза от студиото

Този сезон предаването ще бъде още по-близо до зрителите. В района на НДК ще бъде разположено специално стъклено студио „Имаш думата“.

Там водещите ще се срещат директно с гражданите, които ще могат да задават въпросите си, да споделят мнение и сами да поставят темите, които искат да видят в ефира.

С рубриката „София не е България“ предаването ще насочи поглед към различни краища на страната. Кореспонденти ще разказват за интересни хора, места и истории извън столицата.

А всеки петък един от водещите ще напуска студиото, за да се отправи към различна дестинация и да я покаже отблизо.

„Майко Мила!“ влиза в „Преди обед“

Към екипа се присъединява и журналистът, автор и създател на „Майко Мила!“ Красимира Хаджииванова.

От 7 септември, всеки вторник, тя ще води рубриката „Родителска среща“. В нея, заедно със специалисти и гости, ще бъдат обсъждани теми, които вълнуват съвременните родители.

Фокусът няма да бъде само върху ролята на майката и бащата, а и върху човека зад нея – неговата работа, отношения, интереси, тревоги и мечти.

Ново студио за „Ергенът: Любов в Рая“

Лора Добрева, дъщерята на журналистката Мира Добрева, е сред новите лица в ефира и ще води специалното студио „Ергенът: Любов в Рая“.

Заедно с гостите си тя ще обсъжда най-интересните моменти от риалити формата – отношенията между участниците, неочакваните обрати и конфликтите. В студиото ще гостуват и риалити звезди, които ще коментират случващото се.

Любимите рубрики също се завръщат.

Шеф Емануел Июджи отново ще бъде в кухнята с „Да, шеф!“, където ще дава съвети за избора на качествени продукти, ще готви както в студиото, така и извън него и ще отправя различни кулинарни предизвикателства.

В „Time Out“ Борислав Орлинов ще продължи да търси историите зад големите спортни успехи. Всеки понеделник той ще среща зрителите с известни спортисти и ще показва и онази страна на успеха, която обикновено остава извън прожекторите.

С нов прочит се завръща и „Новото 20“ с Мира Бацанова. Всеки четвъртък тя ще представя идеи и теми, свързани с красотата, здравето и дълголетието.

Венета Георгиева ще води „Спомняш ли си“, където ще среща зрителите с популярни личности, познати с успехите си от миналото, и ще разказва как се е променил животът им и с какво се занимават днес.

Така „Преди обед“ започва новия сезон с нови лица, нови рубрики и повече срещи извън телевизионното студио, като запазва фокуса си върху актуалните теми, интересните хора и историите, които продължават да се обсъждат и след края на предаването.