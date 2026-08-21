Черен ден в БНТ. Ева Кикерезова потъна в скръб

Черен ден в БНТ. Отиде си дългогодишният оператор Красимир Климентов. В Дирекция "Новини и актуални предавания" работи над десетилетие и зад гърба си имаше хиляди часове ефир.

Водещата Ева Кикерезова преживява тежко загубата на любимия си колега и публикува емоционален пост в социалните мрежи по повод кончината му:

"Винаги ми е било много трудно да се разделям с колеги, особено с такива, с които сме били всеки ден заедно в продължение на години... Красимир Климентове сред най-усмихнатите и позитивни хора, които познавам. Страхотен оператор, добър приятел и най-вече голям Човек. Обичах да ме посреща всеки ден в студиото с най-топлата прегръдка и най-широката усмивка. Считаше за свое задължение винаги да ме разсмее преди ефир... Имаше си свои лафове, които бяха неизменна част от репертоара му и с които съм се превивала от смях. Един от тях беше, че всичко "джиросваше" и почти нямаше човек в студиото, който да не го използваше и той това джиросване. Винаги гледаше от позитивната страна на нещата и се стремеше винаги да помага, когато видеше, че някой има нужда. Само аз си знам колко пъти ми е носил вафли, защото ми падаше захарта... Спомних си и парфюма му, който усещах дълго по себе си, след като десетки пъти ми е давал своя суитчър, защото вечно ми беше студено от климатика.

Ох, много тежко се пишат такива редове над черно-бели снимки...

Краси, надявам се да намериш своя мир и душата ти да лети свободно... Винаги ще те обичам!

Съболезнования на близките".