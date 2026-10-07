Не можеше да търпи шума от съседката си. Когато почука на вратата ѝ, истината я разтърси

Когато 35-годишната Хайди Уидмър се преместила в Лос Анджелис, искала само едно – да започне живота си отначало. Зад гърба си оставяла Бъфало, поредица от неуспешни връзки и стария си живот.

Но още след настаняването в новия апартамент се появил проблем – ужасен шум от горния етаж.

На Хайди ѝ се струвало, че над главата ѝ посред нощ се провеждат турнири по боулинг. Само няколко седмици по-късно обаче тя разбрала истината – и раздразнението ѝ изчезнало мигновено.

Зад шума стояла 86-годишна жена

Около три седмици след преместването Хайди видяла мистериозната си съседка да слиза по тесните външни стълби.

Това била Карол – възрастна британка, страдаща от болестта на Паркинсон. Тя се придвижвала трудно и се опитвала сама да носи три торби с отпадъци за рециклиране.

„Изведнъж вече не ме интересуваше шумът. Просто знаех, че трябва да ѝ помогна“, разказва Хайди пред People.

Малко по-късно тя почукала на вратата на Карол и я попитала има ли някого, който да се грижи за нея.

Отговорът я поразил – възрастната жена казала, че от много време е сама.

И Хайди решила да действа.

От съседки се превърнали в семейство

Тя започнала да помага на Карол с ежедневните неща – от готвенето и почистването до уреждането на медицински и социални въпроси.

Междувременно започнала да публикува в Instagram и TikTok моменти от необичайното им приятелство, наричайки Карол своята новооткрита „баба“.

Историята бързо привлякла огромно внимание. Хайди организирала и кампания за набиране на средства за здравните и ежедневните разходи на възрастната жена. Събраната сума вече надхвърля 81 000 долара.

Карол живее в апартамента от 26 години

Много от последователите им питат защо двете просто не разменят жилищата си, за да не се налага на Карол да използва стълбите.

Оказва се, че това никак не е лесно.

„Опитайте се да убедите 86-годишна жена, която живее на това място от 26 години, че трябва да се премести“, шегува се Хайди.

Карол вече е навършила 87 години. Паркинсонът причинява силни тремори, затруднява дишането ѝ и я изморява дотолкова, че понякога трудно говори продължително. Тя е диагностицирана преди около шест години и с напредването на заболяването постепенно се изолира все повече.

„Най-невероятното преживяване в живота ми“

Карол е родена във Великобритания и пристига в САЩ през 60-те години, когато е на около 20 години. Работила е като детегледачка, живяла е на различни места в страната, за кратко и на Хаваите, както и няколко години в Швеция.

По-късно работи като специалист по набиране на средства за неправителствени организации, докато заболяването не променя живота ѝ.

Хайди обаче променя ежедневието ѝ по начин, който Карол не е очаквала.

„Хайди влезе в живота ми и това беше най-невероятното преживяване“, казва тя.

За Карол новата ѝ съседка вече не е просто човекът от долния етаж.

„Сякаш сме били свързани и в друг живот – като майка и дъщеря или като сестри. Кой знае. Надявам се тя да остане в живота ми завинаги“, казва Карол.

А всичко започнало с един досаден шум от тавана.