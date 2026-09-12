Младежи разплакаха майка с добрината си. История за 2 пакета леща
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Собственик на старозагорска фирма качил в автобуса си жена, която си изгубила билета за София. Историята разказва потърпевшата старозагорка в електрон...
"Ти ми направи деня светъл, дете", пише в интернет коментар под, кажи-речи, единствената медийна новина, която направи светъл деня на мнозина. Новинат...
Бургас. Таксиметров шофьор намери в колата си и върна портмоне на чужденци. В него имало над 10 000 лв., кредитни и дебитни карти, както и лични докум...