Индийски шофьор на камион спечели 120 милиона рупии-около 1,3 милиона долара, от лотарията с билет, за който платил само 500 рупии. След голямата новина Балджиндер Сингх вече има план за следващите си работни дни: ще продължи да кара камиона си.

45-годишният мъж живее в северния индийски щат Пенджаб. Освен като шофьор на самосвал той изкарва прехраната на семейството си и със земеделие.

Сингх купувал лотарийни билети от 2010 г., надявайки се някога да спечели голяма награда. Късметът го споходил в празничната лотария „Дивали Бъмпър“, организирана в Пенджаб.

„Бог най-после чу молитвите ми“, споделя той след печалбата.

Пред Би Би Си мъжът заявява, че огромната сума няма да промени решението му да продължи да работи. Сред първите му мисли след новината е бъдещето на двете му деца.

„Искам да направя нещо за бъдещето на децата си“, казва Сингх пред индийската агенция ANI. Той възнамерява да отдели значителна част от средствата за образованието им.

Заедно със свои приятели щастливият победител се отправил към Зиракпур, за да уреди необходимите документи за получаване на наградата.

Междувременно домът му се изпълнил с хора, дошли да поздравят семейството. Близки и съседи празнуват, а по случай печалбата се раздават сладкиши.