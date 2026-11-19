Да получаваш до 100 долара, за да отидеш до тоалетната, звучи като необичаен начин да изкарваш пари. В САЩ обаче съществуват специализирани банки, които плащат между 25 и 100 долара за дарение на изпражнения. Кандидатите са много, но малцина отговарят на изискванията. А сред одобрените учените търсят още по-рядка категория хора – така наречените „супердонори“, пише BBC.

Причината за този необичаен интерес е развитието на фекалната микробиотна трансплантация – медицинска процедура, при която полезни чревни микроорганизми от здрав донор се прехвърлят в организма на пациент.

Методът вече има доказано приложение за предотвратяване на повторна инфекция с опасната бактерия Clostridioides difficile, която може да предизвика тежка диария и възпаление на дебелото черво.

Но как се намира човек с подходяща чревна микрофлора? На този въпрос е посветен материал на BBC Future.

Всичко започнало с един бурито

През 2013 г. американският студент по медицина Адам Фей се изправил пред необичайна задача. Негова възрастна пациентка страдала от повтаряща се инфекция с C. difficile и се нуждаела от фекална трансплантация.

Тогава банките за подобен биологичен материал били малко, а близките на жената не можели или не желаели да станат донори.

Затова младият медик решил сам да помогне.

Вечерта преди процедурата той вечерял бурито, а на следващата сутрин предоставил собствен материал. След специална обработка той бил използван при колоноскопия.

Процедурата се оказала успешна. Според разказа на Фей пациентката повече не получила инфекция с тази бактерия.

Днес Адам Фей е гастроентеролог в Нюйоркския университет и наблюдава как фекалната трансплантация постепенно се превръща в сериозно направление на медицинските изследвания.

Само двама от 322 кандидати

За да стане човек донор, трябва да премине проверки, съпоставими по строгост с някои от изследванията при донорство на органи.

Специалистите проучват здравословното му състояние, приеманите лекарства и хранителни добавки, начина на хранене, пътуванията и риска от инфекции. Извършват се кръвни и фекални тестове, понякога за повече от 30 болестотворни микроорганизма.

Причината е, че чрез трансплантирания материал могат да бъдат предадени и опасни инфекции.

Колко труден е подборът показва програма на Университета в Торонто. През първите две години от дейността ѝ са оценени 322 кандидати. Само петима – около 1,6% – преминават всички първоначални проверки.

В крайна сметка едва двама, или 0,6% от кандидатите, остават редовни донори.

Одобрените участници трябва да посещават лабораторията често, понякога почти всеки ден, и постоянно да уведомяват специалистите за промени в здравето или навиците си.

Кой е „супердонор“?

Учените са забелязали, че при някои експериментални терапии материалът от определени донори дава значително по-добри резултати.

Особено показателно е проучване от 2015 г., проведено сред пациенти с улцерозен колит – хронично възпалително заболяване на дебелото черво.

От 38 души, получили фекална трансплантация, деветима постигнали ремисия. За сравнение, в контролната група това се случило при двама от 37 пациенти.

Още по-интересно било, че седем от деветимата успешно лекувани получили материал от един и същ донор.

Така се появил въпросът дали съществуват хора с особено благоприятен състав на чревната микрофлора.

Изследванията показват, че добрите донори често имат голямо разнообразие от чревни бактерии, включително микроорганизми, които произвеждат вещества с противовъзпалителни свойства.

Сред тях е Faecalibacterium prausnitzii – бактерия, свързана с производството на бутират, мастна киселина, която подпомага защитата на чревната лигавица.

Засега обаче учените нямат универсален тест, който със сигурност да разпознава „супердонор“. Възможно е даден човек да бъде отличен донор за една терапия, но неговите микроорганизми да не помогнат при друго заболяване.

От изпражнения до медицински капсули

Фекалната трансплантация вече не означава непременно въвеждане на обработен материал чрез колоноскопия.

Разработени са и стандартизирани медицински продукти, произведени от внимателно проверен донорски материал.

В САЩ са одобрени два такива продукта – Rebyota и Vowst. Първият се прилага ректално, а вторият се приема под формата на капсули.

И двата се използват за предотвратяване на повторни инфекции с C. difficile при възрастни след антибиотично лечение на рецидивираща инфекция.

Учените изследват и възможностите за приложение на фекалната трансплантация при други състояния – включително синдром на раздразненото черво, диабет и възпалителни чревни заболявания.

При тези заболявания методът все още е експериментален и не бива да се разглежда като доказано универсално лечение.

Какво прави чревните ни бактерии толкова ценни?

Човешките черва са дом на огромно разнообразие от микроорганизми, които участват в храносмилането, имунните реакции и редица други процеси.

Храненето, лекарствата, сънят и начинът на живот могат да променят техния състав.

Затова изследователите се опитват да разберат кои бактериални общности са най-полезни и дали в бъдеще ще могат да създават прецизно подбрани комбинации от микроорганизми за конкретни заболявания.

Голямото предизвикателство остава безопасността. Прехвърлянето на живи микроорганизми между хора носи риск от инфекции, поради което подобни процедури трябва да се извършват само под строг медицински контрол.