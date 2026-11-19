Испански съд започна официално разследване срещу 83-годишния певец Хулио Иглесиас по обвинения в сексуално насилие, посегателство и унизително отношение към две бивши служителки. Това съобщава GB News. Двете жени са работили в имотите на музиканта на Бахамите и в Доминиканската република. По думите им там била създадена работна среда, белязана от принуда, заплахи и насилие, предаде Page Six.

Една от жалбоподателките, представена с псевдонима Ребека, твърди, че певецът редовно я викал в стаята си в края на всеки работен ден. По това време той бил на 77 години.

„Той ме използваше почти всяка вечер. Чувствах се като предмет, като робиня“, разказва тя пред испанските издания elDiario.es и Univision Noticias.

Втората жена, известна с името Лаура, твърди, че Иглесиас я целувал по устата и опипвал гърдите ѝ без нейното съгласие.

И двете жени са работили в карибските имоти на певеца през 2021 г.

След като обвиненията станаха публични през януари, Хулио Иглесиас категорично ги отхвърли в публикация в Instagram.

„С дълбока тъга реагирам на обвиненията, отправени от две жени, които преди са работили в дома ми. Отричам да съм упражнявал насилие, принуждавал или проявявал неуважение към която и да е жена. Тези обвинения са напълно неверни и ми причиняват голяма болка“, написа той.

„Никога не съм се сблъсквал с подобна злонамереност, но все още имам сили да гарантирам, че хората ще научат цялата истина, и да защитя достойнството си пред лицето на толкова сериозна обида“, добави певецът.

През октомври обаче прокуратурата промени позицията си и препоръча Испания да разследва твърденията. Съдия Пиня прие случая и разпореди проверка на предполагаемите престъпления.

Двете жени са призовани да дадат показания лично на 3 февруари.