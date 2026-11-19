Руският президент Владимир Путин заплаши Украйна с мащабни ответни удари заради атаките срещу Кримския мост, като предупреди, че реакцията на Москва ще бъде значително по-тежка от нанесените от Киев щети.

„Ще отговорим на тези атаки. Нашият отговор ще бъде много по-болезнен от атаката на Киев срещу моста“, заяви Путин, цитиран от международни медии.

Заплахата идва след серия от украински удари по Кримския мост, който свързва окупирания от Русия полуостров с Краснодарския край. При последната операция на украинските сили, извършена на 17 ноември, беше разрушена част от конструкцията на съоръжението, включително една от централните арки. Атаката засегна както автомобилната, така и железопътната част на моста.

Украинският президент

Володимир Зеленски определи операцията като безпрецедентна

и заяви, че тя е била подготвяна в продължение на няколко седмици от Службата за сигурност на Украйна съвместно с Генералния щаб на въоръжените сили. По думите му са използвани безпилотни апарати и ракети, включително произведени в Украйна системи „Нептун“ и „Фламинго“.

Кримският мост е с дължина около 19 километра и беше открит лично от Путин през 2018 г., четири години след руската анексия на Крим. Съоръжението има не само стратегическо логистично значение, но и

силна символична стойност за Кремъл,

тъй като е един от основните инфраструктурни проекти, свързани с утвърждаването на руския контрол над полуострова.