Силни пориви на вятъра духат в южните райони на София, алармираха от Столичната община. В тази връзка местната власт отправи спешен апел към жителите и бизнеса в столицата да предприемат незабавни превантивни мерки за безопасност и предотвратяване на инциденти.

От общината призовават гражданите да приберат от балконите, терасите и дворовете си всички незакрепени предмети - саксии, градински мебели, сушилници и други леки вещи, които силният вятър може да отнесе и да превърне в опасност за минувачите и паркираните автомобили. Строителните фирми и инвеститорите пък са длъжни да проверят и укрепят огражденията, скелетата и рекламните пана около своите обекти, за да не се допусне срутването им върху пътните платна и тротоарите.

За да се намали рискът от наранявания и материални щети, от администрацията препоръчват на хората да избягват преминаването и престоя под стари дървета, в близост до електропроводи, олющени фасади и нестабилни конструкции. Шофьорите се съветват да не паркират превозните си средства в паркови зони или под клони, както и да шофират с повишено внимание заради възможни паднали предмети или листа на платното. Ако излизането навън не е наложително, препоръчително е гражданите да останат на закрито до утихване на поривите.

Аварийните екипи на Столичната община са в готовност да реагират при сигнали за паднали клони, дървета или прекъснати кабели. При възникване на опасна ситуация или инцидент гражданите могат да подават сигнали денонощно на единния европейски номер за спешни повиквания 112.