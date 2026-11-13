Опасна буря удари София, коли пострадаха от летящи кофи

Силният вятър превърна улиците на София в опасно място тази сутрин. Контейнери за смет се понесоха по пътните платна и удариха паркирани автомобили, строителни огради бяха съборени, а клони се откършиха от дърветата. Бурята разкъса и голям билборд на едно от оживените кръстовища в столицата. За София е обявен жълт код за потенциално опасно време, като поривите на вятъра достигат 90-95 километра в час.

Контейнери връхлетяха три автомобила

Една от най-сериозните ситуации е в квартал „Манастирски ливади - изток“. На улица „Боян Петров“ силните пориви са повлекли контейнери за отпадъци, които са ударили три паркирани автомобила. Един от тях е със сериозни поражения по багажника, съобщиха бТВ и Нова.

На улица „Иван Кирков“ вятърът е изтласкал контейнер директно върху пътното платно, където той затруднява преминаването на автомобилите. Подобна е картината и в други части на София. В квартал „Люлин“ има преобърнати кофи за смет и счупени клони, а на различни места в столицата са паднали строителни огради.

Щети има и по рекламните съоръжения. На кръстовището на булевардите „България“ и „Тодор Каблешков“ силният вятър е разкъсал билборд. Откъснатите елементи и нестабилните конструкции създават допълнителен риск за пешеходците и автомобилите.

Опасни препятствия и на пътя от Перник

Бурята създаде проблеми и по пътя от Перник към София. Силните пориви са съборили указателни табели върху пътното платно, като за опасната ситуация е подаден сигнал на телефон 112. Водачите трябва да преминават с повишено внимание през засегнатия участък.

Предупрежденията за силен вятър остават в сила през деня. Особено рискови са районите около строителни обекти, рекламни съоръжения и големи дървета, от които могат да падат клони. Препоръчва се гражданите да приберат или укрепят предметите по балконите и терасите си.

Още силен вятър

По-рано климатологът проф. Георги Рачев съобщи пред бТВ, че във Враца през нощта са регистрирани пориви над 100 километра в час. Той предупреди, че опасността от летящи предмети не бива да се подценява, защото дори обикновена саксия може да причини сериозни наранявания.

Според прогнозата силният южен вятър ще продължи и днес, когато температурите на места ще достигнат 27 градуса. През нощта срещу събота от северозапад ще нахлуе студен въздух, който ще донесе рязко застудяване и валежи. Окончателното отслабване на вятъра се очаква в неделя.