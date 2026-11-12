Социалният министър с категорична новина за пенсиите

Всички пенсии, обезщетения за майчинство, болнични и останалите плащания на Националния осигурителен институт са гарантирани за 2027 година. Това увери министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването „Денят започва“ по БНТ. Тя обясни, че правителството работи за постепенно намаляване на дефицита в общественото осигуряване, като същевременно запазва необходимите средства за социалните плащания. Министърът коментира и споровете около втория пенсионен стълб, както и извънредната държавна помощ за семействата на загиналите при катастрофата на магистрала „Тракия“.

Няма опасност за плащанията на НОИ

„Плащанията от страна на НОИ са абсолютно гарантирани за следващата година“, заяви Ефремова. Тя посочи, че основната й задача е осигуряването на финансова стабилност на държавното обществено осигуряване и постепенното ограничаване на неговия дефицит. Според разчетите за 2027 г. делът на финансирането от централния бюджет ще намалее до 40%, което министърът определи като стъпка към по-устойчива пенсионна система.

Ефремова внесе яснота и по въпроса за втория пенсионен стълб. Тя обясни, че не е участвала в обсъждането на тази тема, тъй като допълнителното пенсионно осигуряване е част от капиталовия пазар и се регулира от Комисията за финансов надзор. „Никой не е казал, че има решение. Има разговори, които са протекли или не са протекли - не мога да гарантирам“, уточни министърът. По думите й обсъжданията с Европейската комисия засягат различни параметри на бюджета, но това не означава, че по всеки от тях има взето решение.

Социалният министър определи като „срамна“ комуникацията на опозицията по темата. Тя подчерта, че пенсионното законодателство е сложно и изисква задълбочен експертен разговор, а възникналият спор е отворил възможност за допълнителен дебат за финансовата стабилност на системата.

По-високи пенсии, заплати и майчинство

В проектобюджета за 2027 г. е заложено осъвременяване на пенсиите с около 7,8% от 1 юли по швейцарското правило. Предвижда се от началото на годината минималната работна заплата да достигне 660 евро. Увеличенията са част от финансовата рамка, която правителството подготвя за парламентарно обсъждане.

Планирано е и обезщетението за отглеждане на дете през втората година да се повиши от 398 на 450 евро. Майките, които се върнат по-рано на работа, ще могат да получават 75% от обезщетението вместо досегашните 50%. Средствата за тези плащания са включени в бюджета на държавното обществено осигуряване, чиято стабилност Ефремова постави сред основните си приоритети.

Държавата отпуска по 8000 евро за близките на загиналите на „Тракия“

Социалният министър съобщи и подробности за извънредната помощ, която правителството отпуска на семействата на загиналите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Министерският съвет вече е одобрил еднократно плащане от 8000 евро за семейството на всяка жертва. Средствата ще бъдат изплатени след установяването на наследниците и подаването на необходимите заявления.

„Вчера взехме решение на Министерски съвет за тази извънредна помощ от 8000 евро, с която можем да подкрепим семействата на загиналите“, заяви Ефремова. Тя обясни, че социалните служби ще установят имената и местожителството на близките и ще се свържат с тях. Семействата могат и сами да посетят дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене. По думите на министъра парите могат да бъдат получени още през следващата седмица.

Ефремова обяви, че държавата осигурява и безплатна психологическа подкрепа за хората, преживели трагедията. В цялата страна действат общински социални услуги, в които специалисти могат да помогнат за преодоляване на шока, както и да предложат терапия и рехабилитация. „Всеки, който чувства, че има нужда, може да се свърже с дирекцията за социално подпомагане по местожителство и те ще ги насочат към тези услуги, които са най-подходящи и най-близко до техния дом“, посочи министърът.

Тя уточни, че за лечението на пострадалите също е осигурено необходимото финансиране. По думите й министърът на здравеопазването е дал гаранции, че медицинската помощ ще бъде поета от държавата. Ефремова допълни, че в бюджета са предвидени средства за реакция при подобни извънредни ситуации.