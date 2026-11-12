Пулев събира бизнеса и синдикатите, търсят решение за скъпия ток

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев събира на среща представители на бизнеса и синдикатите, за да бъдат обсъдени конкретни решения срещу високите цени на електроенергията. В разговорите ще участва и министърът на енергетиката Ива Петрова. Основната цел е да се намери по-ефективен механизъм за компенсиране на предприятията, които изпитват сериозни затруднения заради поскъпването на борсовия ток. Срещата е по искане на работодателските и синдикалните организации, които настояват за по-бърза държавна подкрепа.

Бизнесът предупреждава за спиране на производства

Причината за тревогата е рязкото увеличение на цените на електроенергията. Според данните на работодателските организации от юни до октомври борсовият ток е поскъпнал с около 126%, а спрямо същия период на миналата година увеличението достига приблизително 82%. Представителите на бизнеса предупреждават, че някои предприятия вече са принудени да ограничават дейността си, а други са изправени пред риск от съкращения и забавяне на заплатите.

Проблемът засяга не само промишлеността, но и болници, училища и обществени институции, които също плащат електроенергия по цени за небитови потребители. Работодателите и синдикатите настояват да бъде преразгледана действащата схема за компенсации, при която окончателното изплащане на помощите е отложено за следващата година. Според тях много предприятия нямат достатъчно свободни средства, за да покриват високите сметки толкова дълго.

Пулев и Петрова обсъждат по-работеща подкрепа

Правителството вече предприе действия за облекчаване на натиска върху бизнеса. След проведена среща с работодатели и синдикати на 4 ноември министър Ива Петрова съобщи, че с октомврийските фактури предприятията ще получат компенсации средно около 40-41 евро за мегаватчас. Министерството на енергетиката предвижда също да поиска от Европейската комисия разрешение за увеличаване на подкрепата за енергоемките предприятия от 50% на 70% от допустимите разходи.

„Проведохме много конструктивен диалог и ще продължим да търсим варианти за подобряване на параметрите на програмите за компенсации за небитовите потребители“, заяви Петрова след предишните разговори.

Александър Пулев също подчерта необходимостта от работещи решения за индустрията. В интервю, публикувано от Министерството на икономиката, той посочи, че енергоемките производства осигуряват пряка заетост на близо 300 000 души. По думите му кабинетът обсъжда както подобряване на сегашния механизъм, така и възможността за по-устойчива схема през следващата година.

На предстоящата среща ще бъдат разгледани и исканията за подкрепа на останалите небитови потребители. Бизнесът настоява също да се прекрати различното ценообразуване на „Булгаргаз“ за топлофикациите и газоразпределителните дружества, от една страна, и енергоемките предприятия, от друга. Сред обсъжданите възможности е и създаването на постоянна работна група, която да следи цените на електроенергията и необходимостта от допълнителни мерки.