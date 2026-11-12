Нови правила за ДДС и данъците. Важен ден в парламента

Повишаването на прага за задължителна регистрация по ДДС влиза днес в пленарната зала на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на първо четене предложението на правителството той да достигне постепенно 75 000 евро до 2029 г. В дневния ред са и други важни данъчни промени, включително нов акциз за мощните автомобили и ограничения върху търговията с домашна ракия. Законопроектите вече получиха одобрението на парламентарната бюджетна комисия.

По-висок праг за ДДС ще облекчи малкия бизнес

Според правителствения проект прагът за задължителна регистрация по ДДС ще се повиши от сегашните 51 130 евро на 60 000 евро от 1 януари 2027 г. През 2028 г. той трябва да достигне 70 000 евро, а през 2029 г. - 75 000 евро. Това означава, че повече малки фирми ще могат да работят без задължителна регистрация по ДДС, ако годишният им оборот остава под определения праг.

Първоначалното намерение на кабинета беше увеличението до 75 000 евро да стане още догодина. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обаче обясни, че Европейската комисия и Международният валутен фонд са препоръчали поетапно повишаване. Според правителството промяната е необходима заради инфлацията и увеличените обороти, които принуждават все повече малки предприятия да се регистрират по ДДС. Фирмите под прага ще запазят възможността да се регистрират доброволно.

Нов акциз за мощните коли и ограничения за ракията

Депутатите ще разгледат и предложението за въвеждане на акциз върху автомобилите с двигатели с вътрешно горене и мощност от поне 250 киловата, или приблизително 340 конски сили. Предвидени са четири ставки според мощността - от 500 до 6000 евро. При хибридните автомобили ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене, а изцяло електрическите автомобили няма да попадат под новото облагане.

Друг спорен въпрос е забраната за съхранение, предлагане и продажба на домашна ракия в търговски обекти и помещения, свързани със стопанска дейност. Министерството на финансите уточни, че не се предвижда забрана за производство и консумация на домашна ракия за лични нужди. Целта на промените е ограничаване на незаконната търговия с алкохол, но част от депутатите вече изразиха опасения, че предложените текстове са прекалено широки и се нуждаят от допълнително прецизиране.