Важен ден за съдебната власт. Парламентът започва решаваща процедура

Една от най-важните процедури за обновяването на съдебната власт започва днес в Народното събрание. Комисията по правни въпроси ще изслуша кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота. Общо 20 кандидати се борят за 11 места в кадровия орган на съдебната власт, като депутатите трябва да изберат шестима представители в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия. Изслушванията започват в 14:30 часа и при необходимост ще продължат на 3 и 4 ноември, съобщава БТА.

Двадесет кандидати за 11 места

Сред допуснатите до изслушване за Съдийската колегия са Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Михаил Малчев, Петьо Славов, Светозар Георгиев, Силвия Цанова, Таня Радуловска, Цвета Рангелова и Цветко Лазаров.

За Прокурорската колегия кандидатите са Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев, Екатерина Гетова, Иван Калибацев, Красимир Комсалов, Милена Карагьозова и Стефан Милев. Емил Дечев е предложен и за двете колегии, поради което общият брой на кандидатите е 20.

Изслушванията ще се провеждат публично, като всеки кандидат ще представи своята концепция за работата на ВСС и ще отговаря на въпроси. Заседанията ще бъдат излъчвани пряко чрез интернет страницата на Народното събрание.

Проверки по знаковите съдебни скандали

В началото на октомври ВСС извърши проверка по искане на парламентарната правна комисия във връзка с няколко случая, предизвикали широк обществен интерес. Сред тях са аферите, известни като „Мартин Божанов - Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красимир Георгиев - Красьо Черния“.

Проверката установи, че няма образувани дисциплинарни производства срещу съдии, кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота, във връзка с тези случаи.

От своя страна Прокурорската колегия изпрати информация до Народното събрание, че в събраните и разгледани материали не се съдържат конкретни данни или твърдения за действия или поведение на някои от кандидатите, свързани с проверяваните обстоятелства.

За избора са необходими 160 депутатски гласа

След приключването на изслушванията предстои Народното събрание да избере своите представители в новия ВСС. Всеки кандидат трябва да получи подкрепата на две трети от народните представители, или най-малко 160 гласа. Съгласно утвърдения график парламентарният избор трябва да приключи до 19 ноември.

Междувременно продължава и изборът на представители на професионалната квота. На 31 октомври се проведе Общото събрание на съдиите, на което кандидатите представиха своите концепции и мотиви. Гласуването за техните представители е насрочено за 7 ноември.

Прокурорите вече избраха своите четирима представители във ВСС след гласуване в два тура. Предстои следователите да проведат общо събрание на 14 ноември и да изберат своя представител на 21 ноември.