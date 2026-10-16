Нови правила за пътниците във влаковете. Четирима министри пред депутатите

Четирима министри ще отговарят на депутатски въпроси в Народното събрание днес. Сред темите на парламентарния контрол са участието на турски военноисторически оркестър в честванията на Независимостта във Велико Търново, бомбените заплахи в обществени сгради и плановете за разширено изучаване на математика в училищата. В дневния ред са и промени в Закона за железопътния транспорт, свързани с европейските правила за регистрация на влаковете и правата на пътниците.

Нови европейски правила за железопътния транспорт

Депутатите ще разгледат измененията в Закона за железопътния транспорт, като според официалната парламентарна програма за петък е предвидено второто им гласуване.

Законопроектът предвижда Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да бъде определена за регистриращ орган на железопътните превозни средства в съответствие с европейските изисквания.

Промяната е свързана с преминаването към централизирана регистрация чрез Европейския регистър на превозните средства.

Предвижда се също националното законодателство да бъде приведено в съответствие с европейския регламент, уреждащ правата и задълженията на пътниците, които използват железопътен транспорт.

Военният министър с отговори за оркестъра и бомбените заплахи

В рамките на парламентарния контрол министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпроси за участието на турския военноисторически оркестър в честванията на Независимостта на България във Велико Търново.

Народните представители ще го питат и за поредицата от бомбени заплахи в обществени сгради, както и за участието на България в програмата за европейската отбранителна промишленост.

Математическото образование и протестите в НАТФИЗ

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря на въпроси за създаването на училищна мрежа с разширено изучаване на математика в София, Пловдив и Варна.

Депутатите ще поискат информация и за готовността на учебните заведения в област Силистра за предстоящия отоплителен сезон.

Сред темите е и работата на междуведомствената група, сформирана във връзка с протестите в Националната академия за театрално и филмово изкуство.

На въпроси на народните представители ще отговарят още министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.