Министър Георги Пеев: Железопътният транспорт е нашата ахилесова пета
В момента се извършват одити в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“
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В момента се извършват одити в БДЖ, НКЖИ и „Български пощи“
В момента БДЖ ефективно използва около 300 от общо 600 вагона, произведени през 70-те години
Рано тази сутрин стачните действия обхванаха пътническия транспорт
Част от проблемите в железопътния транспорт са текучеството и недостиг на технически подготвени кадри
Парламентът ще обсъди на второ четене и промените в закона за железопътния транспорт
Унгария преустановява железопътния транспорт с Хърватия, предава TACC. „Решението е прието с цел опазване на нивото на обществена сигурност", коментир...
Истанбул. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган ще открие тържествено в Истанбул железопътния тунел под Босфора. Пускането на тунела Мармарай е в ден...
20 млн. лева евросредства ще бъдат прехвърлени от пътищата към жп-транспорт