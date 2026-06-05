Министър Пеев: Целта ни е реални железопътни проекти с видими резултати

„Имаме дългосрочен план за подобряване на железопътния транспорт и инфраструктурата. Нашата цел е да имаме реални проекти, за които има осигурено финансиране и които се изпълняват ефективно, така че да се вижда резултат, а не да стоят отворени десетки години“. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на среща със Станислав Коев, представител за България на Консорциум „Шкода Транспортейшън и Шкода Вагонка“. По време на разговора бяха обсъдени напредъкът по договора за доставка на нови влакове „Шкода“ и оставащите стъпки от неговото изпълнение.

В момента БДЖ ефективно използва около 300 от общо 600 вагона, произведени през 70-те години, посочи министър Пеев. По думите му това е крайно неприемливо в XXI век, затова Министерството на транспорта и съобщенията работи за поетапно подновяване на подвижния състав.

Представителят на консорциума увери, че ще бъдат спазени всички поети ангажименти и графици както по отношение на доставката на влаковете, така и по необходимите процедури. До 19 юни цялата документация ще бъде качена за разглеждане от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Очаква се до края на юли да бъде издадено типовото одобрение на влака, а когато мотрисите бъдат сертифицирани и регистрирани, може да започне тяхната експлоатация.

По отношение на проблема с графитите министър Георги Пеев отбеляза, че това е социален проблем, за който трябва да бъде намерено трайно решение. „Необходимо е законодателство, което да бъде достатъчно сериозно и възпиращо. Разходите на БДЖ за почистване на влаковете от графити са в размер на милиони левове. Това е финансов ресурс, който може да бъде насочен към други важни дейности“, каза още министърът.

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