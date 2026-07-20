Колко седмици още ще се вият опашки с километри на границата ни?

В разгара на сезона на летните ваканции трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Турция отбеляза безпрецедентни нива. По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“, през последното денонощие пунктът е бил преминат от рекорден брой автомобили. В двете посоки са обработени общо 10 120 леки коли, което е абсолютен пик за съоръжението.

Огромният наплив доведе до образуването на километрични опашки на изхода от България. Колоната от чакащи превозни средства излезе далеч извън пределите на самия граничен пункт и се разпростря на около два километра, достигайки до края на автомагистрала „Марица“. Пътуващите се наложи да чакат часове наред на плаца на пункта и преди него в условията на сериозни летни жеги, като температурите в района достигнаха до 32-33 градуса.

Основната причина за интензивното движение е традиционното масово прибиране на турски гастарбайтери. Близо 95% от преминаващите през българо-турската граница в момента са граждани, които живеят и работят в Западна Европа и пътуват към родината си за своите годишни отпуски. Според разкази на шофьори в социалните мрежи, преминаването през българския пункт и последващия съпределен турски пункт „Капъкуле“ отнема средно между пет и осем часа в най-натоварените часове на деня. Преди това много от тях са прекарали до десет часа в чакане и на сръбско-българската граница.

За да се справят със засиления поток, властите отвориха за работа всички 10 налични платна за проверка на трасе „изход“ на „Капитан Андреево“, но дори и този максимален капацитет не успя да стопи натрупаното задръстване веднага. Времето за обработка на документите и физическото преминаване отнема около 40-50 минути за кола след достигане на самите гишета.

Прогнозите на граничните служби сочат, че това сериозно натоварване в посока Турция ще се задържи поне още две седмици. Същевременно вече се забелязва постепенно активизиране на движението и в обратна посока. Очаква се трафикът от автомобили, които се завръщат от Турция към Европа, да се засили значително и да остане критично висок чак до края на август.

