Тирове напълниха Капитан Андреево, а морето също може да забави шофьорите

Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" на изход към Турция за леки и товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР. Опашката от тирове е около два километра.

На останалите основни граници движението засега е без сериозни затруднения. Въпреки това шофьорите трябва да следят ситуацията, защото летният сезон традиционно води до тапи по пътищата към Гърция заради пътуващи за почивка българи.

Най-натоварено е към Турция

На "Капитан Андреево" натискът е основно на изход от страната. Там преминават и леки автомобили, и тежкотоварен трафик, което бързо води до натрупване на колони.

Опашката от тирове около два километра показва, че най-сериозното забавяне в момента е именно на този пункт. При подобен трафик изчакването може да се променя бързо според обработката на документите, товарния поток и организацията на пункта.

Спокойно към Сърбия, Северна Македония и Румъния

На граничните пунктове със Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален. Няма съобщения за сериозни затруднения или големи опашки.

На границата с Румъния също се преминава нормално на всички гранични преходи. От 30 юни на пункта Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и в двете платна, което облекчава преминаването.

Към Гърция засега е спокойно, но рискът остава

На границата с Гърция трафикът в момента е нормален на всички гранични преходи. През пунктовете "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Именно по направленията към Гърция обаче през летните уикенди често се образуват тапи заради големия поток от българи, които пътуват към морските курорти.

Лятото прави границите нервни

В разгара на сезона граничният трафик може да се промени за часове. Дори когато официалната информация показва нормално преминаване, натрупването на туристи, автобуси и товарни автомобили бързо създава колони.

Затова най-разумният ход за пътуващите е да проверяват актуалната обстановка преди тръгване и да предвидят повече време. По границите лятото рядко прощава закъсненията - особено в петък, събота и в дните около големи почивни вълни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com