Продуктите на „Ел Би Булгарикум“ отново са в магазините на ХИТ

„Ел Би Булгарикум“ възобновява партньорството си с ХИТ. Продуктите на компанията вече се предлагат в търговските обекти на веригата в столичните квартали „Люлин“ и „Младост“.

Там клиентите могат да намерят пълната гама на „Ел Би Булгарикум“, включително пробиотичните айрян и кисело мляко от серията Proway. И двата продукта са обогатени с разработения от учените на дружеството пробиотичен щам Lactobacillus bulgaricus GLB44. Той допринася за съчетаването на традиционните вкусови качества на българските млечни продукти с характеристиките на пробиотичните храни.



Серията е част от стремежа на „Ел Би Булгарикум“ да съчетава традициите в производството на български млечни продукти с разработването на съвременни функционални храни.

Освен пробиотичния айрян и пробиотичното кисело мляко, в магазините на ХИТ ще се предлагат и кисело мляко по БДС 2% и 3,6%, прясно мляко 3,6% (1 л), кашкавал (400 г), сирене (800 г) и други търсени продукти от портфолиото на компанията.

Завръщането на „Ел Би Булгарикум“ в ХИТ е поредна стъпка в стратегията на дружеството за разширяване на пазарното си присъствие и осигуряване на по-широк достъп до продуктите си в цялата страна.

Продуктовата гама на компанията вече е представена в големите търговски вериги у нас. Отскоро дружеството развива партньорство и с „КварталМаг“, чрез което достига до малките квартални магазини в София и подкрепя развитието на местния семеен бизнес.

„Ел Би Булгарикум“ провежда целенасочена политика за диверсификация на каналите за продажба. В съчетание с развитието на собствената ни магазинна мрежа това ни позволява да достигаме до все повече потребители в цялата страна и да им осигуряваме по-широк и лесен достъп до нашите продукти“, коментира търговският директор на компанията Атанас Мишев.