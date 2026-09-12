Гамени изсипаха боклук пред магазина на ЦСКА
Все още няма яснота кой е извършител на вандалския акт и каква е била причината за него
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Все още няма яснота кой е извършител на вандалския акт и каква е била причината за него
Млад мъж е задържан минути след атаката, а прокуратурата вече го е привлякла като обвиняем
Собственик на обект рани данъчен и избяга с касовия апарат, но няколко часа по-късно полицията го намери
Продуктовата гама на компанията вече е представена в големите търговски вериги у нас
Европейско ритейл издание открои съчетанието от собствена пекарна, транжорна, близо 9000 артикула и зелена енергия
Решението слага край на доставките до дома за клиентите на супермаркетите и ги пренасочва изцяло към физическите обекти
Експерти съветват плодовете да се изплакват под течаща вода, дори когато кората не се яде
Пазаруваха в столичен хипермаркет в "Драгалевци"
Магазин ще обслужва жителите на Бистрица и район „Панчарево“ със съвременна търговска база и нови удобства
Три противопожарни екипа локализират огъня
Избата организира и дегустации в едноименната пещера с предварителна заявка и отбрани деликатеси
Свидетел извел хора навън и задържал нафирканата до идването на полицията
Истерия, скандали и ескалация на конфликта
Издадено е разпореждане за спиране на цялата дейност на фирмата
Над 40% ръст на инвестициите в обновяване и модернизация на съществуващи магазини
Имало е и пожар
И направи целенасочени демонстрации
Случката се разиграва в Пловдив
Очевидци разказаха, че познават единия заподозрян
Центовете по-големи от стотинките