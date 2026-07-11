Защо трябва да измиете бананите от магазина веднага? Неочаквана причина

Бананите са сред плодовете, които почти никой не мие, защото кората им не се яде. Това обаче е грешка, предупреждават експерти по хранителна безопасност. По кората може да има прах, микроби и яйца на плодови мушици, които лесно се пренасят по ръцете, плота или ножа. Затова бананите е добре да се изплакнат още след прибиране от магазина, а не чак когато кухнята вече е пълна със ситни мушици.

Защо проблемът започва от кората

Авторката на кулинарното издание „Симпли Ресипис“ Сюзън Бронсън обръща внимание на нещо, което много домакинства подценяват - плодовите мушици обичат презрелите банани и могат да снасят яйца по обелката им. Ако няколко дни след пазаруване около фруктиерата се появи малък „облак“ от мушици, причината често са именно бананите, оставени немити на кухненския плот.

Бананът изглежда защитен, защото се бели. Но преди да стигне до дома, плодът минава през бране, транспорт, складове, касетки, щандове и много ръце. Американската агенция по храните и лекарствата препоръчва всички плодове и зеленчуци да се измиват добре под течаща вода преди ядене или приготвяне - включително тези, които ще бъдат белени. Причината е проста: ако кората е замърсена, мръсотията и бактериите могат да се пренесат от нея към ядливата част.

Това важи особено когато бананът се реже с нож. Острието първо докосва кората, а след това може да стигне до плода. Същото се случва и със ръцете - ако държим немит банан, а после го белим или докосваме друга храна, част от замърсяванията могат да се пренесат.

Как се мият правилно

Първата стъпка е измиване на ръцете. Американската агенция по храните и лекарствата препоръчва ръцете да се мият поне 20 секунди със сапун и вода преди и след работа с пресни плодове и зеленчуци. След това всеки банан може да се изплакне под студена течаща вода, като кората се разтърка леко с пръсти.

Не е нужен сапун, препарат за съдове или специален продукт за миене на плодове. Според агенцията плодовете и зеленчуците се мият под обикновена течаща вода, а използването на сапун или търговски препарати за измиване не е необходимо. След изплакване бананите трябва да се подсушат с чиста кухненска кърпа или кухненска хартия.

Бронсън препоръчва при желание и допълнителна стъпка - кратко изплакване с домашен разтвор от оцет и вода, след което плодовете отново трябва да се измият добре под студена течаща вода. Важно е обаче оцетът да не се възприема като заместител на основното правило - чиста вода, търкане с пръсти и добро подсушаване.

Мушиците не изчезват сами

Плодовите мушици се появяват бързо, защото ги привличат узрели и ферментиращи плодове. Те не са само досадни. Изследване, публикувано в „Журнал ъв Фуд Протекшън“, показва, че плодовите мушици могат да пренасят бактерии от замърсен източник към повърхности или готова за консумация храна. Това не означава паника при всяка мушица, но е достатъчна причина кухнята да се поддържа чиста и презрелите плодове да не се оставят дълго на открито.

Ако мушиците вече са се появили, първо трябва да се махне източникът, който ги привлича - презрели плодове, остатъци в коша, отворени бутилки, лепкави петна или мокри гъби. Само капан не решава проблема, ако в кухнята продължава да има храна и влага, които ги задържат. УебЕмДи също посочва, че за справяне с плодовите мушици не е достатъчно да се убиват видимите насекоми - трябва да се открие къде се хранят и размножават.

Един лесен домашен капан може да се направи с прозрачен съд с капак и парче бананова кора. В капака се правят няколко малки дупки с карфица или друг остър предмет. Миризмата на кората привлича мушиците в съда, а малките отвори затрудняват излизането им обратно.

Как да съхраняваме бананите след измиване

След като са измити и подсушени, бананите могат да се държат на стайна температура, на сухо и хладно място, далеч от пряка слънчева светлина. Ако са много узрели, е по-добре да се отделят от останалите плодове, защото отделят етилен - газ, който ускорява узряването. Това е причината бананите често да карат и други плодове в купата да омекват по-бързо.

Добре е презрелите банани да не стоят с дни на плота. Ако няма да се изядат веднага, могат да се приберат в хладилник, да се използват за сладкиш или да се замразят обелени за смутита и десерти. Така се намалява шансът да привлекат мушици и да се превърнат в източник на неприятна миризма.

Правилото е просто и не отнема почти никакво време. Бананите се мият, макар кората им да не се яде. Това е малък навик, който пази кухнята по-чиста, намалява риска от пренасяне на замърсявания и помага срещу една от най-дразнещите летни гледки у дома - рояк плодови мушици около фруктиерата.

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