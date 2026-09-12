3 капки от тази съставка ще възстановят блясъка на вашия ламинат
Нужни са само топла вода и малко глицерин, но има едно важно правило при самото миене
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Нужни са само топла вода и малко глицерин, но има едно важно правило при самото миене
Няколко минути под студена вода могат да спасят текстурата, но при две любими ястия правилото се обръща
Експерти съветват плодовете да се изплакват под течаща вода, дори когато кората не се яде
Движението ще бъде спряно в два поредни дни, като ограниченията няма да важат за нощния градски транспорт
Може да не осъзнавате какво правите погрешно, но все още има шанс да го поправите
Вече се стигнало и до тази крайна мярка
Столичният инспекторат осъществява контрол на терен
Ето ги и тях
В момента язовирите в страната са пълни само до 39% от обема им
Прави го откакто се помни
Авторите на изследването отбелязват, че то доказва важността на миенето
Специалистката сподели, че напоследък хората умишлено спират да прибягват до този процес
Откритието е дело на психолози от университета на Торонто, Канада, и Свободния университет в Амстердам, Нидерландия
Ежедневното миене на зъбите с четка и почистването им с конец може да бъде досадно
Някои грешки могат да доведат до увреждане на зъбния емайл
Миенето на зъбите за дълго време може да бъде добра допълнителна защита
Три дни ще продължи процедурата
Миенето на пресни продукти със сапун е крайно непрепоръчително
Дезинфекцират се кофи за боклук и подлези, мият се улици
Шофьорите не трябва оставят автомобилите си на улиците, които ще се мият