Затварят тунела за Люлин през нощта за миене на пътя

Транспортният тунел за „Люлин“ в София ще бъде затворен за движение в нощните часове на 17 и 18 април заради планирано миене, съобщиха от Столичната община. Ограниченията ще важат в интервала от 00:30 ч. до 04:30 ч. и ще засегнат участъка от бул. „Царица Йоанна“ между бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и бул. „Вардар“.

Забраната няма да важи за автобусите от нощната линия Н1. Целта е дейностите да се извършат при минимално натоварване на трафика.

Миенето ще се извърши с автоцистерна с маркуч като част от регулярния график за почистване на уличната мрежа в София. От общината посочват, че със затоплянето на времето се засилват дейностите по поддържане на основните пътни артерии в града.

За осигуряване на безопасността ще бъдат поставени необходимите пътни знаци, които да указват временната организация на движение. Шофьорите трябва да се съобразяват с ограниченията и да следят сигнализацията в района.

Паралелно с това Столичният инспекторат продължава контрола по почистването в различните райони на столицата. От институцията призовават водачите да шофират внимателно и да се съобразяват с временните промени в движението.

