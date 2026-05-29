Легендарен парк в София с ново име

Паркът „Заимов“ в София се преименува на „Оборище“. Решението беше взето от Столичния общински съвет след внесен доклад от общинските съветници Иван Сотиров, Веселин Калановски, Антон Койчев и Грети Стефанова.

В мотивите си вносителите посочват биографията на генерал Владимир Заимов - роден на 8 декември 1888 г., син на българския революционер Стоян Заимов и участник в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война.

Според доклада през 1939 г. Заимов се поставя в услуга на съветското разузнаване и работи под псевдонима „Азорский“. На 22 март 1942 г. е арестуван и обвинен в създаване на разузнавателна група в полза на съветското разузнаване, която е предавала военна информация за България и други държави.

Той е осъден на смърт чрез разстрел, като присъдата е изпълнена в деня на произнасянето ѝ. През май 1945 г. смъртната присъда е отменена от състав на Софийския военнополеви съд.

Генерал Заимов е два пъти носител на българския орден „За храброст“, както и на съветските ордени „Червено знаме“ и „Ленин“. През 1972 г. посмъртно е удостоен със званието „Герой на Съветския съюз“. След 9 септември 1944 г. материалите от делото са изпратени в Съветския съюз, откъдето се връщат в края на 60-те години на XX век.

Вносителите отбелязват, че ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество се възприемат нееднозначно. Затова те смятат за целесъобразно да бъде възстановено името „Оборище“, което според тях е популярно и положително приемано от гражданите.

С решението паркът на практика връща име, използвано и в предишен период от своята история. Очаква се промяната да бъде отразена в официалните регистри и обозначенията на територията на столичния район „Оборище“.

