Трагедията в Благоевград. Бащата на загиналото момиче с разтърсващи думи

Бащата на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май в Благоевград, днес лично отиде в Окръжната прокуратура в града, за да поиска обяснение кога държавното обвинение ще протестира мярката на обвинения в убийство Александър Георгиев.

Два дни, след като съдът пусна на свобода студента, обвинен за убийството на момичето, Стойне Стойнев се съмнява, че той може да изчезне.

„Имам такова притеснение, че може да изчезне. Освен това всички деца, които са имали допир до него или са дали сведения в полицията, в момента се страхуват, защото той е на свобода. Страхуват се да не ги нарани или да не ги убие“, каза Стойне Стойнев, цитиран от bTV.

Почерненият баща има много въпроси към съда и прокуратурата.

„Виждате ли какво се случва? Прокуратурата пуска убиец, за да убие отново и чак тогава ли ще го съди? Не прокуратурата, съдът го пуска. Чак тогава ли ще го съди – като убие втори път! Какво ще кажете тогава: „Опа, извинявай“. Извинявай ли ще кажете и на другите родители“, попита Стойнев.

Той се срещна с председателя на Окръжна прокуратура-Благоевград Станислава Арабаджиева и наблюдаващия прокурор Костадин Прешелков.

„И двамата ме увериха, че ще протестират, като събират още сведения и доказателства. Надявам се наистина да са казали истината“, каза бащата.

Той призова за ефективно разследване, като разказа и че каналите за купуване на наркотици през онлайн приложения са много и мрежите могат да бъдат проследени и установени.

„Каналите за купуване на наркотици в България са брутални. Поръчват си ги през Телеграм и през всякакви други такива. Плащат през кеш терминали, през платформи, които са за криптовалута, и т.н. Казват, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така“, смята бащата на Ивана.

„Не трябва да спираме, защото тази държава трябва „да се събуди“ и да бъде чиста, нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца“, каза Стойне Стойнев.

Тази вечер в 18 ч. Благоевград се събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на Ивана.

След това бе обявено, че Окръжна прокуратура – Благоевград протестира определението на съда за мярката за неотклонение спрямо обвиняемия по делото за смъртта на 16-годишното момиче. Държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на Александър Георгиев по отношение на настъпилия фатален край след случая в нощта на 24 май.

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства, провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи. Събраните материали ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението. Протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград.

Припомняме, че през изминалия уикенда непълнолетно момиче загуби живота си, а момче беше настанено в болница. Прокуратурата обвини 20-годишния студент по философия от Югозападния университет в умишлено убийство. Предполага се, че той е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така момчето, настането в "Пирогов".

