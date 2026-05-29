Марин Киров пред СТАНДАРТ: Общините настояваме за агенция по бедствията

Морските селища вдигнаха много летвата в туризма, казва кметът на Царево Марин Киров

. Има европейски инструменти за финансиране на нова държавна структура

. На Фестивала на рибата през септември очакваме световна звезда

. На областните управители по закон е възложено да чистят държавните територии, откъдето се наводняваме, но те нямат бюджет за тези дейности

- Г-н Киров, веднага след опустошителните дъждове преди дни, Вие излязохте с позиция, в която призовавате да бъде създадено министерство на бедствията и авариите. Защо?

- Ходът не е много популярен на фона на заявките, зад които застава новото правителство за реформа в администрацията. Никой не е против това да се случи, реформата даже е закъсняла. Но, според мен двете теми не бива да се смесват по никакъв начин.

Ако не бъде обособено самостоятелно министерство, може да имаме държавна агенция за бедствията и авариите. Категорично считам, че се нуждаем от самостоятелна структура, която да отговаря най-вече за превенцията и след това за преодоляване на последствията.

- Какво по-конкретно имате предвид?

- Сегашният модел за борба с бедствията е така наречената Междуведомствена комисия към Министерски съвет, в която водеща роля има МВР. Но така или иначе нейната функция е свързана с преодоляване на щетите. А дали това е напълно достатъчно? Защото бедствията стават все по-агресивни. В село Изгрев, община Царево например, през 2025 година се изляха над 400 литра на квадратен метър. Формира се огромен водосбор, който заля всичко по пътя. Става дума за огромни щети. И това ще се повтаря десетки пъти, защото климатът вече е друг.

Отделно от това в министерствата има разпръсната отговорност. Публичната инфраструктура, отводняването на републиканската пътна мрежа, реките, деретата, сухите дерета не са адекватно оразмерени за природните стихии, които напоследък наблюдаваме.

Има позиция на Националното сдружение на общините отпреди няколко години, в която кметовете настояваме да се създаде самостоятелна структура. Така ще е ясно коя институция отговаря за анализа на такъв тип явления. Да предупреждава кога ще се случат, защото в България имаме системата BG - ALERT, която е за ранно оповестяване на населението. Но кой информира кметовете и областните управители? Никой! Ние се превръщаме в едни потребители на интернет, които трябва да следим сайтове за метеорологичните условия и да предположим дали ще дойде огромно количество дъжд. А би следвало да има една институция, която да подава информация.

На следващо място тази самостоятелна структура трябва да даде информация какви да са превантивните действия. Реките и деретата са във всички населени места.

- Откъде може да дойде финансирането на една бъдеща агенция за бедствията и авариите?

- Агенцията не трябва да бъде жертва на популизъм. Финансиране винаги може да се намери. Националният ресурс е крайно недостатъчен. Но има и европейски инструменти, които могат да се ползват. Ако бъде създадена структура с ясна отговорност, тя ще може да прибегне и към тези инструменти. Съществува европейски фонд за справяне с щетите, има и механизъм за гражданска защита с посока превенция – почистване, мероприятия за надграждане на диги и бентове, на речни корита. В съседна Гърция например, са се възползвали от европейска помощ, за да се справят с наводненията. Така, че редно и ние да го направим.

- А бихте ли дал пример къде в държавите около нас работи подобен механизъм за справяне с бедствията?

- В Република Турция през последните години е обявен червен код за риск от цунами при земетресенията. Там функционира държавна агенция с ранг на министерство. По същия начин е и в съседните на нас европейски държави. Навсякъде има самостоятелна структура, която носи ясна отговорност за политиките за превенция и за мерките след това за справяне с щетите.

- През 2023 г. и след това през 2025-та в Царево имаше сериозни валежи и за съжаление бяха дадени жертви. Как успяхте да се справите с разрушената инфраструктура?

- Въпросът Ви е много интересен. Защото количеството дъжд при второто наводнение беше доста по-голямо от това, което се изля през 2023-та. Но понеже публичната инфраструктура (основно мостове) бе подновена, тя издържа. Това е ясен тест, който на практика показва какъв е проблемът с бедствията.

През 2023 г. при нас бяха разрушени 7 моста. След дъждовете през 2025 година, когато всички тези съоръжения бяха обновени по нови стандарти, нямаше такива големи щети на публичната инфраструктура. Държавата ни помогна с уговорката, че ще получим средства със закъснение. Това се случи. Но има още обекти, които не са изплатени. Просто сегашният механизъм на работа на комисията не е особено функционален.

А наводненията не са само на морето, те са и във вътрешността на страната. На областните управители по закон е възложено да чистят държавните територии, откъдето се наводняваме, но те нямат бюджет за тези дейности.

- Кметовете от Националното сдружение на общините ще поискате ли среща с изпълнителната власт, за да предложите идеите си за справяне с бедствията?

- Сдружението на общините има изключително активна роля по отношение на комуникацията с държавата с нас по проблеми от всякакво общество, включително и по тази тема. Доколкото ми е известно в началото на юни месец ще има инициирана среща с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, на която ще примомним идеята си за създаването на самостоятелна структура. Дали ще е министерство или агенция – няма никакво значение.

- Готови ли сте в Царево за летния туристически сезон?

- При нас той вече започна. В средата на май проведохме силно събитие - планинско рали и маратон с над 2 500 участници в село Синеморец. Така, че тук имаше много туристи. Разбира се, продължаваме с активната ни културна програма през юни, юли, август и септември. Отново ще видим успешните издания на „LUNAR: море от светлини“, „Арт Поток“ - фестивал в Лозенец. Имаме и нови инициативи. Една от най-нашумелите в Ютюб формации „Малки Панелни Концерти“ за първи път ще дойдат на турне в Царево с 8 концерта, ще имаме и спектакъл „Поетите“, силна музика с Хилда Казасян, много, много нови изяви. Всеки ден ще имаме концерти, театрални постановки, премиери на книги и т. н. Ще закрием лятото с нашия рибен фестивал през септември, на който сме поканили международна звезда. Но нея ще я обявим по-късно.

- А по-високи ли ще са цените тази година?

- Царево се позиционира в средния и висок клас туризъм. Няма осезаемо увеличаване на туристическата услуга в хотелите, нито пък в ресторантите. Но със сигурност е налице общата инфлация. В Лозенец, Синеморец и Царево разчитаме на туристи, които имат ваканционни имоти тук.

Ние от общината ще обособим безплатни паркинги в населените места, за да улесним гостите те да не бъдат натоварвани с допълнителни такси.

- С какво ще зарадвате децата?

- Те винаги са добре дошли, при това целогодишно. За децата туристи ще има специални събития. За трета поредна година вокална група „Бон Бон“ ще изнасят спектакли в нашата община и някои населени места. Фестивалът за улични изкуства е изцяло насочен към деца. Ще бъде представено и цирковото изкуство. Програмата е съобразена с хората, които ни посещават.

- Имате ли с държавата общи инициативи?

- Миналата седмица кметовете от Южното Черноморие имахме среща с министъра на туризма Илин Димитров в Областна администрация Бургас за подготовката на сезона. Срещата премина изключително добре. Министерството на туризма традиционно подкрепя общините.

- Оптимист ли сте за сезона?

- Морските общини вдигнаха много летвата. Знаете, че беше отчетен ръст в туризма. Например, Царево увеличи двойно приходите си от туристическа такса. Наблюдавам общата тенденция, че българският турист предпочита да почива в България, въпреки проблемите с войните наоколо и очаквам, че ще ни посети. Ще отиде и в планинските ни курорти. Така, че всички се надяваме и се подготвяме за успешен туристически сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com