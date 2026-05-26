Две деца изчезнаха. България изтръпна

Областната дирекция на МВР във Варна официално обяви за общодържавно издирване две непълнолетни деца. 12-годишната Катерина Анова Татова и 11-годишният Кирил Анов Татов са в неизвестност. Органите на реда са мобилизирани и работят на пълни обороти по случая.

Следите им се губят от неделя следобед

Двете деца са изчезнали в неделя, 24 май 2026 година. За последно те са били забелязани в района на град Варна в много кратък времеви интервал – между 13:00 и 13:30 часа.

Оттогава следите им се губят напълно, а напрежението расте с всяка изминала минута.

Усложнения - двете деца разделени

Криминалистите изследват всяка възможна версия за изчезването. Към момента оперативните данни на полицията сочат, че съществува изключително голяма вероятност двете деца да не се придвижват заедно. Този факт усложнява ситуацията и налага пълна мобилизация за тяхното разпознаване поотделно.

Розово яке и оранжева чанта

Властите разпространиха точно описание на 12-годишната Катерина Анова Татова. Момичето е с къса коса, която стига до раменете. В момента на изчезването си е била облечена с дънково яке, розова долница и бели маратонки. Съществува информация, че тя може да носи в себе си оранжева чанта с багаж.

Риза и черна чантичка на кръста

11-годишният Кирил Анов Татов е бил облечен в деня на изчезването си с бяла риза, оранжева горница, дънки и бели маратонки. Момчето е носило със себе си и специфична черна чантичка, закрепена на кръста. Полицията призовава всеки гражданин, който разполага с информация за местонахождението на децата, незабавно да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com