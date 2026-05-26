Сбогом, Гърция! Невъзможни цени за море

Сбогом, Гърция. Цените за море в южната ни съседка това лято стават невъзможни. Гърция навлиза в летния сезон с по-силно от средното търсене на краткосрочни наеми и с най-голямото сезонно поскъпване в Европа, информира news.gtp.gr, позовавайки се на данни на аналитичната компания AirDNA.

Резервациите растат

Докладът показва, че летните резервации за Гърция в момента нарастват с 9.3%, в сравнение с миналата година, което надминава средния ръст за Европа от 8.2% и потвърждава продължаващия импулс за туристическия пазар на страната - въпреки нарастващите разходи за настаняване, предаде сайтът Darik Business Review

Предварително резервираното търсене за периода юни-август вече достигна 3.9 милиона нощувки, като юли и август са водещи в ръста съответно с 13.5% и 11.4%.

За септември също се отчита силен импулс, като резервациите са се увеличили с 12.4% на годишна база, което допълнително подчертава удължаването на туристическия сезон в Гърция отвъд традиционния летен пик.

Най-високото сезонно поскъпване

В същото време, Гърция регистрира най-високото сезонно поскъпване сред основните европейски пазари на краткосрочни наеми, като средните дневни цени (ADR) достигат 174 евро в сравнение със 113 евро през останалата част от годината или разлика от близо 55 процента.

Хърватия се класира на второ място със сезонно поскъпване от 37.6%, следвана от Португалия, където цените са с 36.5% по-високи в туристическия сезон, в сравнение с останалата част от годината.

От AirDNA посочват, че търсенето в цяла Европа остава устойчиво като цяло, въпреки геополитическата несигурност и нарастващите разходи за пътуване, като общото търсене за лятото на 20-те най-големи пазара за краткосрочни наеми на континента се е увеличило със 7.8%, в сравнение с миналата година.

Сред средиземноморските дестинации Гърция продължава да се представя по-добре от няколко конкурентни пазара в търсенето на краткосрочни наеми през лятото. Португалия отчита 5.7% ръст на лятното търсене, докато Хърватия регистрира спад от 6.4% след няколко години на силен растеж след пандемията.

Северноевропейските дестинации се очертават като едни от най-силно представящите се тази година, отразявайки нарастващия интерес на пътуващите към по-хладни и по-малко пренаселени дестинации. Дания регистрира 50.9% увеличение на търсенето през лятото, следвана от Полша, Швеция и Норвегия.

Според AirDNA се очаква по-високите разходи за пътуване и продължаващата геополитическа несигурност да повлияят на начина, по който европейците пътуват това лято, като предпочитат вътрешни и близки дестинации пред пътувания на дълги разстояния.

