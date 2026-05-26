Енчо Керязов направи нещо специално за Нешка Робева

Легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева отпразнува своя 80-и юбилей, а министърът на младежта и спорта Енчо Керязов лично ѝ отдаде заслужено признание за огромния принос към българския спорт.

„С дългогодишната си всеотдайност, талант и безспорен професионализъм Вие оставихте незаличима следа в историята на българския спорт. Вашите успехи далеч надхвърлят границите на спорта. Цяла България се гордее с Вас“, заяви министър Керязов, който поднесе на Нешка Робева букет и почетен плакет.

Министърът подчерта, че под нейно ръководство българската художествена гимнастика се е превърнала в символ на класа, дисциплина и красота, а поколения шампионки са прославили България по целия свят.

„Благодаря Ви за огромния труд и вдъхновението, което дадохте на всички нас. Със своята силна личност и отдаденост към младите хора Вие продължавате да бъдете пример за достойнство, воля и вдъхновение“, допълни още министър Керязов.

Празникът съвпадна с 31-вото издание на турнира „Левски Къп“ и приз „Маргарита Рангелова“, които се проведоха в залата по художествена гимнастика на клуб „Левски“ в спортен комплекс „Герена“.

Министър Керязов награди част от отличените гимнастички и ги призова да следват мечтите си със същата решителност и отдаденост, които Нешка Робева е показвала през цялата си впечатляваща кариера.

„Златните момичета“ Мария Петрова, Юлия Байчева и Елизабет Паисиева, председателят на Треньорската комисия към БФХГ Мария Кънчева и президентът на клуб по художествена гимнастика „Левски–Триадица“ Валентина Ганева също уважиха празника на великата треньорка.

