Доминацията на България продължава! Четири златни медала

Четири златни медала спечелиха българските състезателки от финалите на уредите в последния ден на международния турнир по художествена гимнастика "София къп".



До титлите във четирите финала стигнаха Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова, която спечели две първи места, пише БНР.

Във финала с обръч Сияна Алекова не остави никакъв шанс на съперничките си и след страхотно изиграване на композицията получи най-високата оценка на този уред – 27.000 точки (D: 11.500, A: 7.550, E: 7.950). На почти три точки след Алекова втора завърши Флавиа Касано (Италия) с 24.650 точки (D: 10.100, A: 7.100, E: 7.450), а трета е украинката София Куликова – 24.050 точки (D: 9.600, A: 7.100, E: 7.450).



При изиграването с топка България отново нямаше конкуренция. Злато за Александра Петрова, която показа изключителна игра и с 26.200 точки (D: 10.700, A: 7.800, E: 7.700) се качи на първото място. Сребро и бронз заслужиха състезателките на Германия и Турция – Оливия Мистерек с 22.500 точки (D: 8.200, A: 7.150, E: 7.200) и Аля Арслан с 22.500 точки (D: 8.100, A: 7.100, E: 7.300).



Във финала с бухалки Дея Емилова беше без конкуренция, след като изигра превъзходно шеметните си бухалки, поставени на една от вечните ни рок песни „Черна овца“. За изпълнението си Емилова получи 26.450 точки (D: 10.600, A: 7.550, E: 8.050), резултат недостижим за конкуренцията. Сребро на този уред заслужи Се-лен Кемчи (Турция) с 24.750 точки (D: 9.900, A: 7.100, E: 7.500), а бронзът отиде при София Краинска (Украйна) с 24.650 точки (D: 9.800, A: 7.100, E: 7.350).



Доминацията на България продължи и във финала с лента, където Дея Емилова отново доказа класа, след като изигра прекрасно съчетанието си, за което получи най-високата оценка – 26.500 точки (D: 10.800, A: 7.750, E: 7.950). Тройката допълват испанката Найра Мартинез с 25.000 точки (D: 9.500, A: 7.650, E: 7.850) и полякинята Олга Дураж с 23.700 точки (D: 9.500, A: 7.650, E: 7.850).

Така България завършва надпреварата при девойките от международния турнир с пет златни медала, след като вчера Сияна Алекова и Александра Петрова завоюваха отборната титла.

