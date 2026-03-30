Гордост: Ново злато за България! Плюс още един медал

Ева Брезалиева стана шампионка, а Стилияна Николова взе бронз на финала на бухалки на Световната купа по художествена гимнастика в София.

Брезалиева представи отлично композицията си и получи оценка с 29.650 точки. Николова взе бронз с 29.500

Втора на бухалки е София Рафаели (Италия) също 29.500 точки, но с по-висока стойност за изпълнение.

Българският ансамбъл зае четвърто място във финала на съчетанието с пет топки на Световната купа в София. Момичетата ни допуснаха грешки в композицията си, което ги остави извън почетната стълбичка с оценка от 24.550 точки.

