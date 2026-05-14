Чака се чудо от 41 години в Шотландия

Шотландия и светът продължават да чакат чудо - друг отбор извън Селтик и Рейнджърс да стане шампион. Остава един мач до такава развръзка, а не се е случвало от 1985 г.

СнощиХартс спечели у дома с 3:0 срещу Фолкърк, за да остане на върха в класирането с 80 точки. Но за съжаление на лидера, за който вероятно вика всеки фен по света, извън тези на "детелините" от Глазгоу, Селтик получи дузпа в 98-ата минута и вкара от нея победния гол за 3:2 при гостуването на Мъдъруел. А този резултат означава, че преследвачът има 79 т., само на една зад лидера.

В събота от 14:30 ч е Селтик - Хартс, който се превръща в директен "финал" за титлата, в последния кръг от сезона. Победа на домакините дава титлата в познати ръце (Селтик и Рейнджърс имат по 55 първи места), но всякакъв друг резултат ще короняса тима от Единбург.

А ако не бе победил днес Селтик, разликата щеше да е три точки и +6 гола голова разлика за Хартс. И на домакините в събота да е необходима не само победа, но и такава с повече от 2 гола разлика.

Медии от 20 държави днес бяха акредитирани за мача на Хартс, защото историята стана глобален хит. Имаше 170 000 заявки за билети, при условие, че стадионът е за 19 500 зрители, а 15 500 от тях влизат със сезонни карти.

Хартс не е бил шампион от 1960 г., а през 1985-а Абърдийн взима титлата, воден от Алекс Фъргюсън, който още не си е и мечтал един ден да е сър. От тогава никой извън Селтик или Рейнджърс не е бил първи в Шотландия.

