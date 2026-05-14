Мондиалът влиза в ритъм: Мадона, Шакира и BTS с историческо шоу

Поп кралици, K-pop сензации и футболен спектакъл като за Супербоул. Финалът на Световното първенство по футбол през това лято обещава да се превърне в най-грандиозното музикално шоу в историята на Мондиалите.

Мадона, Шакира и BTS ще бъдат големите звезди на първото в историята полувреме-шоу на финал на Световно първенство. Турнирът, организиран съвместно от САЩ, Канада и Мексико, ще завърши с финал в Ню Джърси на 19 юли.

По информация на BBC музикалната програма ще продължи 11 минути, въпреки че вече се появиха спекулации, че шоуто може да надхвърли традиционните 15 минути почивка между полувремената. За сравнение – миналогодишният финал на Световното клубно първенство между Челси и Пари Сен Жермен в САЩ имаше пауза от над 24 минути.

Предмачовите концерти вече са почти задължителни за големите спортни събития като финала на Шампионската лига, но това ще бъде първото истинско halftime шоу на финал на Мондиал.

Шакира влиза във футболната атмосфера с чисто новата официална песен на първенството – „Dai Dai“, записана заедно с нигерийската звезда Бърна Бой. Заглавието идва от италиански израз със значение „Хайде!“ или „Напред!“. Певицата вече има култов статут сред футболните фенове след хита „Waka Waka (This Time for Africa)“ за Мондиала през 2010 г. в Южна Африка.

Мадона, определяна като „кралицата на попа“, междувременно се готви да издаде 15-ия си албум „Confessions II“ („Изповеди II“) на 3 юли. През април 67-годишната звезда изненада публиката на фестивала „Коачела“ с неочаквано участие по време на шоуто на Сабрина Карпентър, където двете изпълниха „Vogue“ и „Like A Prayer“.

Седемте членове на BTS пък се завръщат ударно след тригодишна пауза, наложена от задължителната военна служба в Южна Корея. Групата, продала над 45 милиона албума, в момента подготвя мащабно световно турне с 85 дати. Сред най-големите им международни хитове е „My Universe“ с британската рок група Coldplay.

Любопитен детайл е, че именно фронтменът на Coldplay Крис Мартин е куратор на шоуто. Събитието ще има и благотворителна кауза – набиране на средства за образователния фонд FIFA Global Citizen Education Fund, който цели да събере 100 милиона долара за деца по света.

