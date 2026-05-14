Рожденикът Александър Василев и Иван Иванов с убедителни победи на осминафинал

14 май се оказа изключително успешен за младите звезди на българския тенис и посланици на ОББ и Mastercard Александър Василев и Иван Иванов.

Рожденикът Василев, който днес навърши 19 години, се разправи за 59 минути с Марко Николич (Сърбия) и след 6:2, 6:1 се класира за четвъртфиналите на международния турнир в Куршумлийска баня. Александър направи общо шест пробива в подаването на съперника си, а в първия сет загуби общо едва три точки на свой начален удар.

За Василев четвъртфиналът е втори от началото на годината, а негов съперник там утре ще е друг национал за Купа Дейвис – Янаки Милев.

Иван Иванов, който продължава да е под №1 в световната ранглиста за юноши, победи на осминафинал във Вик (Испания) шестия в класацията при 18-годишните Джейми Макензи (Германия) с 6:3, 6:3. Иван имаше затруднения само до средата на първия сет. След 3:3 шампионът от Уимбълдън и US Open спечели шест поредни гейма, с които реши мача.

На четвъртфинал в петък Иван играе срещу победителя от мача Сержи Перес (Испания) – Раду Туркану (Румъния).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com