Световната номер 1 се готви за бойкот

Световната номер 1 в тениса Арина Сабаленка заяви, че е готова да бойкотира турнирите от Големия шлем, за да получи по-добро разпределение на наградните фондове, след като голяма група играчи изразиха "дълбоко разочарование" от парите, които ще бъдат дадени на "Ролан Гарос", съобщава АФП, предаде БТА.

"Ние правим шоуто. Без нас няма да има турнири, без нас няма да има забавление, мисля, че заслужаваме да сме по-добре платени", каза Сабаленка на пресконференция преди турнира в Рим. "В един момент ще трябва да бойкотираме и това е единственото решение, за да защитим правата си. Ако стигнем до бойкот, мисля, че състезателките може да се обединим, защото някои неща на Големия шлем са несправедливи", каза още състезателката от Беларус.

През април 2025 основните играчи от АТП и УТА подписаха общо писмо, адресирано но организаторите на четирите турнира от Големия шлем, в което те поискаха по-добро разпределение на приходите, като поискаха за играчите да има 22%.

В понеделник Сабаленка и номер 1 при мъжете Яник Синер съжалиха, че организаторите на "Ролан Гарос" са вдигнали парите през 2026, но печалбата на играчите ще се увеличи с 15%, което е далеч от исканите от тях 22%.

Запитана за това полякинята Ига Швьонтек отговори, че "бойкот на турнирите ще бъде все пак екстремно решение". "Най-важното е да запазим диалог с организаторите, да преговаряме. Надяваме се, че преди "Ролан Гарос" ще има възможност за подобна среща", каза Швьонтек, която е номер 3 в света в момента.

