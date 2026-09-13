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В Националния военен университет излъчиха първенците в Международния турнир „Най-добър войн“

В Националния военен университет излъчиха първенците в Международния турнир „Най-добър войн“

След оспорвана надпревара днес бяха излъчени индивидуалните и отборните първенци в Международния военен турнир „Най-добър войн 2026“, който се проведе...

26 юни | 17:00
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