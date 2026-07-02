Стара Загора посреща националния турнир по канадска борба „Stara Zagora Open“

На 4 юли 2026 г. (събота) Международният младежки център в Стара Загора ще бъде домакин на националния турнир по канадска борба „Stara Zagora Open“. Организатор на събитието е старозагорският спортен клуб по канадска борба „Берое“, а в надпреварата се очаква да се включат едни от най-добрите състезатели от цялата страна.

Състезанието започва в 12.00 часа. По традиция първо ще се проведат срещите на лява ръка, след което ще стартират двубоите на дясна ръка. Програмата включва три възрастови дивизии – юноши, младежи и мъже, разпределени в шест теглови категории.

Турнирът е последната сериозна възможност за проверка на спортната форма преди Световното първенство по канадска борба, което ще се проведе в края на септември и началото на октомври в Индия. Част от участниците в „Stara Zagora Open“ ще представят България на най-престижния международен форум за годината.

Канадската борба е спорт с дългогодишна история, чиито съвременни правила се утвърждават през втората половина на XX век. Днес тя се практикува в десетки държави и се отличава с изключително високи изисквания към силата, техниката, бързината и тактическото мислене на състезателите.

Стара Загора постепенно се утвърждава като един от центровете на канадската борба в България. През 2021 г. градът прие Третия международен турнир по канадска борба с участието на близо 100 състезатели от страната и чужбина. Сред специалните гости тогава беше легендата на спорта Цветан Гашевски, а участие взеха и световни шампиони като Йордан Цонев, Божидар Симеонов, Пламен Димитров и Детелин Йончев.

Съществен принос за развитието на канадската борба в Стара Загора има Георги Чолаков – многократен шампион от републикански и балкански турнири, който е сред инициаторите за създаването на клуб „Берое“ и организатор на редица национални и международни прояви в града. Под негово ръководство клубът привлича десетки млади състезатели и работи активно за популяризирането на спорта сред подрастващите. През годините старозагорски състезатели неизменно печелят отличия от държавни първенства, а представители на града завоюват медали и от европейски и световни шампионати.

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