128 нови служители на МВР положиха тържествена клетва в Казанлък



В Парк „Розариум“ се проведе тържествена церемония по полагане на клетва от стажантите от Випуск 2026 на Центъра за специализация и професионална подготовка – Казанлък към Академията на МВР.



128 стажанти от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ и областните дирекции на МВР успешно завършиха курса за първоначално професионално обучение и направиха своята първа стъпка в професионалния път в системата на МВР.



Официални гости на церемонията бяха заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов, Негово високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, ректорът на Академията на МВР доц. д-р Милорад Йорданов, заместник-ректорът проф. д.н. Илин Савов и заместник-областният управител на област Стара Загора Зоя Колева. От името на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова присъства заместник-кметът Даниела Коева. Сред гостите бяха още командири на военни формирования от региона, представители на местната власт и професионалното ръководство на МВР.



За отличен успех бяха наградени трима стажанти – Антон Ангелов и Илиян Андреев от ОДМВР-Перник и Ибраем Молла от ЗЖУ-София, които получиха „Писмена похвала“ и грамота.



С пожелание за смелост, отговорност и професионализъм Община Казанлък поздравява всички млади служители, които поемат своя път в служба на обществото и сигурността на гражданите.



