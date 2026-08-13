ОДК разширява безплатните занимания за децата на Казанлък с подготовка за НВО

През новата учебна година Общинският детски комплекс (ОДК) ще разшири предлаганите извънкласни занимания за децата от община Казанлък. Всички настоящи и бъдещи дейности ще останат безплатни.



В Комплекса вече има сформирани групи по балет, спортни танци, вокално пеене, театър, живопис, фентъзи, компютърни науки и спорт. Към тях предстои да бъдат добавени нови, насочени както към изкуствата и творчеството, така и към подготовката по основни учебни предмети.



Сред новите възможности ще бъде „Литература на сцена“ за ученици от V до VII клас. В часовете ще се работи върху изучаваните в училище произведения, като целта е децата да развиват уменията си за интерпретация и представяне на литературни текстове.



Отделно ще стартира подготовка за Националното външно оценяване по математика за IV и VII клас, както и по български език и литература за IV клас. Сред новите занимания ще бъде още изработването на макети на известни сгради. Това ще е възможност за децата с интерес към творчеството, конструирането и архитектурата.



През новата учебна година Общинският детски комплекс (ОДК) ще разшири предлаганите извънкласни занимания за децата от община Казанлък. Всички настоящи и бъдещи дейности ще останат безплатни.



В Комплекса вече има сформирани групи по балет, спортни танци, вокално пеене, театър, живопис, фентъзи, компютърни науки и спорт. Към тях предстои да бъдат добавени нови, насочени както към изкуствата и творчеството, така и към подготовката по основни учебни предмети.



Сред новите възможности ще бъде „Литература на сцена“ за ученици от V до VII клас. В часовете ще се работи върху изучаваните в училище произведения, като целта е децата да развиват уменията си за интерпретация и представяне на литературни текстове.



Отделно ще стартира подготовка за Националното външно оценяване по математика за IV и VII клас, както и по български език и литература за IV клас. Сред новите занимания ще бъде още изработването на макети на известни сгради. Това ще е възможност за децата с интерес към творчеството, конструирането и архитектурата.



В процес на подготовка са и две изцяло нови групи в направленията "изкуство" и "наука", които ще допълнят програмата на Комплекса.



С разширяването на дейностите ОДК продължава да развива ролята си като място, в което децата от Казанлък могат безплатно да откриват своите интереси, да развиват уменията си и да получават допълнителни знания извън училище.



, които ще допълнят програмата на Комплекса.



С разширяването на дейностите ОДК продължава да развива ролята си като място, в което децата от Казанлък могат безплатно да откриват своите интереси, да развиват уменията си и да получават допълнителни знания извън училище.



